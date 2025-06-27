群豐科技聲請破產衝擊落後？光罩股價下跌回測月線

光罩在6月24日下午代子公司群豐科技公告，已向法院聲請宣告破產， 光罩強調對群豐的轉投資及債權損失已反映在合併財務報表，因此對公司合併財務報表無重大影響；消息披露後，光罩（2338）25日仍大漲8.74%，股價似乎未受衝擊，但26日收平盤之後，27日開低，盤中跌幅近6%， 回測月線。

群豐科技2006年成立，主從事Micro SD及Nand Flash封裝業務，光罩間接持股約47.19%，為光罩納入合併財務報表之子公司；光罩表示，因產業競爭激烈及公司技術資源集中等因素，造成群豐持續虧損，近年更受產業景氣不佳及消費性SSD和記憶體需求低迷影響，虧損持續擴大。

光罩指出，群豐在今年6月13日股東會通過公司解散案，經清算人檢查公司財產情形，因公司資產不足以清償全部債務，清算人向法院聲請宣告破產，負債總額為10.58億元。

光罩強調，對群豐的轉投資及債權損失已反映在合併財務報表，群豐聲請宣告破產對公司合併財務報表無重大影響。

光罩另外在26日公告拋棄對子公司群豐科技資金貸與債權案， 光罩表示，群豐向法院聲請宣告破產；經本公司評估，即便該公司資產得以變現，所得金額仍然顯不足以清償本公司及其他關係人之債權，為俾本公司資金募集計畫之推進，董事會決議拋棄對群豐之資金貸與債權8,300萬元。

以光罩近期的股價表現來看，在群豐科技聲請破產消息傳出當天及隔天都是大漲，24日收盤上漲5.87%， 25日漲幅8.74%，表現並未受到子公司破產的影響， 不過，26日收平盤， 27日則是出現跌勢， 早盤以31.7元開出，下跌0.65元， 股價一度下滑至30.3元， 下跌2.05元， 跌落5日線， 回測月線， 盤中跌幅近6%。