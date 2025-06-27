快訊

川普與內唐亞胡通話曝光 以媒：加薩戰事可望2周內落幕、中東4國接管

山下智久現身台北街頭！一票網友狂曬偶遇照 Threads瞬間被洗版

台中行人地獄「25歲遛狗女子」不治！母：女兒撐了15天…已隨媽祖修行

群豐科技聲請破產衝擊落後？光罩股價下跌回測月線

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

光罩在6月24日下午代子公司群豐科技公告，已向法院聲請宣告破產， 光罩強調對群豐的轉投資及債權損失已反映在合併財務報表，因此對公司合併財務報表無重大影響；消息披露後，光罩（2338）25日仍大漲8.74%，股價似乎未受衝擊，但26日收平盤之後，27日開低，盤中跌幅近6%， 回測月線。

群豐科技2006年成立，主從事Micro SD及Nand Flash封裝業務，光罩間接持股約47.19%，為光罩納入合併財務報表之子公司；光罩表示，因產業競爭激烈及公司技術資源集中等因素，造成群豐持續虧損，近年更受產業景氣不佳及消費性SSD和記憶體需求低迷影響，虧損持續擴大。

光罩指出，群豐在今年6月13日股東會通過公司解散案，經清算人檢查公司財產情形，因公司資產不足以清償全部債務，清算人向法院聲請宣告破產，負債總額為10.58億元。

光罩強調，對群豐的轉投資及債權損失已反映在合併財務報表，群豐聲請宣告破產對公司合併財務報表無重大影響。

光罩另外在26日公告拋棄對子公司群豐科技資金貸與債權案， 光罩表示，群豐向法院聲請宣告破產；經本公司評估，即便該公司資產得以變現，所得金額仍然顯不足以清償本公司及其他關係人之債權，為俾本公司資金募集計畫之推進，董事會決議拋棄對群豐之資金貸與債權8,300萬元。

以光罩近期的股價表現來看，在群豐科技聲請破產消息傳出當天及隔天都是大漲，24日收盤上漲5.87%， 25日漲幅8.74%，表現並未受到子公司破產的影響， 不過，26日收平盤， 27日則是出現跌勢， 早盤以31.7元開出，下跌0.65元， 股價一度下滑至30.3元， 下跌2.05元， 跌落5日線， 回測月線， 盤中跌幅近6%。

破產 光罩

延伸閱讀

美光報喜 力成獨拿封測委外大單

30年吃到飽「亞盧」回歸　大漲786元！網：收入跟不上

光罩子公司聲請破產

仁寶「量子啟發式演算法」 助攻化解半導體先進製程難題

相關新聞

台股開盤上漲11點 台積電開低5元

台股27日開盤指數上漲11.51點，開盤指數為22,503.85點。台積電（2330）開盤價1,070元，下跌5元。

群豐科技聲請破產衝擊落後？光罩股價下跌回測月線

光罩在6月24日下午代子公司群豐科技公告，已向法院聲請宣告破產， 光罩強調對群豐的轉投資及債權損失已反映在合併財務報表，...

神數股東會／今年營運審慎樂觀 營收挑戰兩位數成長

神數（7821）27日舉行股東會，展望後市，神數總經理張樂羣表示，今年最大挑戰還是出美國川普關稅，對神數營運上有挑戰， ...

台股外資連三買 狂敲近千億…有望終止連四季賣超

新台幣對美元匯率持續強升，外資昨（26）日同步大買台股338.5億元，手筆為今年第六大，短短三天買超逼近千億元、達987...

台積目標價 高盛喊1,210

台積電成長動能再獲肯定，高盛證券最新報告指出，市場對人工智慧（AI）訂單砍單的疑慮已大幅減緩，加上先進封裝技術CoWoS...

低基期傳產 資金轉進

台股昨（26）日受惠外資熱錢持續挹注，拉出連三紅，盤面部分資金湧入傳產族群避險，大成（1216）、大銀微系統等強勢指標吸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。