快訊

川普與內唐亞胡通話曝光 以媒：加薩戰事可望2周內落幕、中東4國接管

山下智久現身台北街頭！一票網友狂曬偶遇照 Threads瞬間被洗版

台中行人地獄「25歲遛狗女子」不治！母：女兒撐了15天…已隨媽祖修行

神數股東會／今年營運審慎樂觀 營收挑戰兩位數成長

經濟日報／ 記者吳凱中／桃園即時報導
神數27日舉行股東會。記者吳凱中／攝影
神數27日舉行股東會。記者吳凱中／攝影

神數（7821）27日舉行股東會，展望後市，神數總經理張樂羣表示，今年最大挑戰還是出美國川普關稅，對神數營運上有挑戰， 但公司已拿下大型專案，加上今年陸續拿下其他幾個案子，因此對2025年整體營運仍「審慎樂觀」，營收挑戰兩位數成長。

神數2024年營收69.83億元，稅後純益1.71億元，營收、獲利相較前一年度皆成長，每股純益（EPS）達1.61元。

神數董事長何繼武指出，2025年變化很多，包含中東、西亞地緣政治衝突，而4月開始有川普的關稅，造成政治及經濟的衝擊，但神數有很多計劃可以應對，在北美、亞太及歐洲區都有不同解決方案。

展望後市，張樂羣表示，人工智慧這幾年掀起產業浪潮，各行各業都投入AI應用，神數也不落人後、將AI導入產品上，去年神數也拿下歐洲車廠訂單，並於今年開始出貨。

張樂羣指出，今年最大挑戰還是出川普關稅，對神數營運上有挑戰，如生產製造方面，但神數已做了很多功課。面對關稅暫緩期在今年7月9日結束，有些客人提早拉貨，有些則呈現觀望。

張樂羣強調，神數已拿下大型專案，加上今年陸續拿下其他幾個專案，有望在明年發酵，因此對今年整體營運仍審慎樂觀，營收挑戰兩位數成長。

神數今年5月營收4.93億元，月減13.4%、年減19.2%；累計神數今年前五個月營收達33.22億元、年增33.5%。

關稅 營收

延伸閱讀

又會延期？ 白宮發言人：7月關稅期限並不要緊…

以媒：川普與內唐亞胡通話定調 加薩戰事「2周內」落幕 由中東4國接管

對等關稅有機會延期 川普：美中已達成貿易協議「可望打開中國市場大門」

否認轟炸行動失敗 美防長批：為反川普才懷疑

相關新聞

台股開盤上漲11點 台積電開低5元

台股27日開盤指數上漲11.51點，開盤指數為22,503.85點。台積電（2330）開盤價1,070元，下跌5元。

群豐科技聲請破產衝擊落後？光罩股價下跌回測月線

光罩在6月24日下午代子公司群豐科技公告，已向法院聲請宣告破產， 光罩強調對群豐的轉投資及債權損失已反映在合併財務報表，...

神數股東會／今年營運審慎樂觀 營收挑戰兩位數成長

神數（7821）27日舉行股東會，展望後市，神數總經理張樂羣表示，今年最大挑戰還是出美國川普關稅，對神數營運上有挑戰， ...

台股外資連三買 狂敲近千億…有望終止連四季賣超

新台幣對美元匯率持續強升，外資昨（26）日同步大買台股338.5億元，手筆為今年第六大，短短三天買超逼近千億元、達987...

台積目標價 高盛喊1,210

台積電成長動能再獲肯定，高盛證券最新報告指出，市場對人工智慧（AI）訂單砍單的疑慮已大幅減緩，加上先進封裝技術CoWoS...

低基期傳產 資金轉進

台股昨（26）日受惠外資熱錢持續挹注，拉出連三紅，盤面部分資金湧入傳產族群避險，大成（1216）、大銀微系統等強勢指標吸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。