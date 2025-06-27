神數股東會／今年營運審慎樂觀 營收挑戰兩位數成長

神數（7821）27日舉行股東會，展望後市，神數總經理張樂羣表示，今年最大挑戰還是出美國川普關稅，對神數營運上有挑戰， 但公司已拿下大型專案，加上今年陸續拿下其他幾個案子，因此對2025年整體營運仍「審慎樂觀」，營收挑戰兩位數成長。

神數2024年營收69.83億元，稅後純益1.71億元，營收、獲利相較前一年度皆成長，每股純益（EPS）達1.61元。

神數董事長何繼武指出，2025年變化很多，包含中東、西亞地緣政治衝突，而4月開始有川普的關稅，造成政治及經濟的衝擊，但神數有很多計劃可以應對，在北美、亞太及歐洲區都有不同解決方案。

展望後市，張樂羣表示，人工智慧這幾年掀起產業浪潮，各行各業都投入AI應用，神數也不落人後、將AI導入產品上，去年神數也拿下歐洲車廠訂單，並於今年開始出貨。

張樂羣指出，今年最大挑戰還是出川普關稅，對神數營運上有挑戰，如生產製造方面，但神數已做了很多功課。面對關稅暫緩期在今年7月9日結束，有些客人提早拉貨，有些則呈現觀望。

張樂羣強調，神數已拿下大型專案，加上今年陸續拿下其他幾個專案，有望在明年發酵，因此對今年整體營運仍審慎樂觀，營收挑戰兩位數成長。

神數今年5月營收4.93億元，月減13.4%、年減19.2%；累計神數今年前五個月營收達33.22億元、年增33.5%。