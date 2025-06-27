台股開盤上漲11點 台積電開低5元

台股27日開盤指數上漲11.51點，開盤指數為22,503.85點。台積電（2330）開盤價1,070元，下跌5元。

群益投顧表示，以色列與伊朗戰爭逐漸結束，即使後續偶有相互零星攻擊，力道已大幅減弱，全球金融市場如釋重負。美國聯準會重量級官員陸續發表鴿派言論，有利美股台股短期表現。系統性風險降溫、台股進入投信與集團季底作帳行情最後階段，有利台股資金回籠。台股指數持續守穩各期均線，短中期均線黃金交叉，選擇基本面佳個股擇優謹慎偏多操作。

操作題材可留意：

1.輝達概念股─Nvidia 6月25日召開股東大會，股價一路走揚並再創歷史新高，超越Microsoft重登全球市值冠軍，輝達相關概念股值得留意。

2.機器人概念股─輝達執行長黃仁勳在股東會表示，輝達最近推出NVIDIA GR00T新系列深度AI模型專為人形機器人打造，正與多家該領域領頭企業合作，且輝達正朝未來將有數十億個機器人與數十萬個機器人工廠皆由輝達技術所驅動的目標邁進;機器人結合AI應用將如虎添翼。

周四（26日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為43,386.84點，上漲404.41點、漲幅0.94%；S&P500指數上漲0.8%；那斯達克指數上漲0.97%；費半指數上漲0.88%。台積電ADR漲0.57%，報每股224.01美元，換算並折合台幣後為每股1,304.14元，較台北交易股票溢價率為21.32%。聯電跌逾1%。

以色列與伊朗之間的停火協議繼續維持，一系列經濟指標似乎支持美國聯邦準備理事會（Fed）今年降低借貸成本，市場樂觀預期提振整體金融市場的風險偏好情緒。根據芝商所FedWatch工具，金融市場目前預計聯準會在7月會議降息25個基點的可能性接近21%，而在9月進行今年首次降息的可能性超過75%。

三大法人周四集中市場合計買超189.79億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超338.5億元，投信賣超38.8億元，自營商（自行買賣）賣超33.7億元，自營商（避險）賣超76.1億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,347口至399口，其中，外資淨空單增加2,972口至48,788口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,784口至2,559口。選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,000點，週賣權最大OI落在21,500點 ; 月買權最大OI落在24,400點，月賣權最大OI落在20,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.04下降至0.99。VIX指數下降0.27至23.34。外資台指期買權淨金額-0.75億元 ; 賣權淨金額0.15億元。整體選擇權籌碼面中性。