台積目標價 高盛喊1,210

台積電（2330）成長動能再獲肯定，高盛證券最新報告指出，市場對人工智慧（AI）訂單砍單的疑慮已大幅減緩，加上先進封裝技術CoWoS需求快速擴大，驅動整體營收預期上修，目標價由1,145元上調至1,210元，調幅5.6%，並維持「買進」評等，且列入優先買進名單。

台積電昨（26）日股價上漲5元收1,075元，與高盛給予的目標價存在12.5%價差。

高盛報告將台積電2025至2027年盈餘預測上調2%至6%，來自兩大考量，首先，上修3奈米與5奈米製程的晶圓營收預測，反映市場對AI訂單下修的擔憂明顯緩解。

其次，隨著更多客戶導入CoWoS技術，帶動對高階封裝需求的全面上修。

值得注意的是，高盛同步上修台積電CoWoS出貨與產能預估，2025至2027年的年出貨量分別上調至66.4萬、108萬、156.6萬片，年增幅度介於約14%至22%；產能預測同步上修至67.5萬、120萬與174萬片，反映台積電在先進封裝領域的產能擴張步伐明確。

高盛科技產業分析師呂昆霖分析，台積電多重成長動能齊發，預期2025、2026年以美元計營收將分別年增28.7%與17.1%，高於先前預估的26.3%與14.1%。