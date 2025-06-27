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台股外資連三買 狂敲近千億…有望終止連四季賣超

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
外資26日同步大買台股338.5億元，手筆為今年第六大。聯合報系資料照
外資26日同步大買台股338.5億元，手筆為今年第六大。聯合報系資料照

新台幣對美元匯率持續強升，外資昨（26）日同步大買台股338.5億元，手筆為今年第六大，短短三天買超逼近千億元、達987億元，台積電（2330）最後一盤股價神龍擺尾拉高收紅，終場加權指數漲61點收22,492點，改寫三個多月來波段新高。

統計外資第2季以來至昨日，已回補台股2,209.7億元，可望終止連四季賣超。

外資近五季買賣超
外資近五季買賣超

三大法人昨日買超189.7億元，其中，外資再加碼338.5億元，連三買，主要敲進台積電205.8億元或1.9萬張，並買超台光電、華碩、台灣大、聯電、陽明、遠傳、順達、南亞等個股10億元至25.1億元不等，主要分布於高股息殖利率及AI供應鏈。

不過，外資昨日持續買超元大台灣50反一約3.7萬張或8.2億元，台指期留倉淨空單再增加2,972口至48,788口，為2024年11月13日以來最高水準。

法人推測，外資操作偏向配對交易及避險交易目的為主。

統計台股自2024年第1季後漲至20,000點以上起，外資逢高調節動作未歇，2024年第2、3、4季賣超分別為641.7億元、5,800.6億元、1,881.3億元，今年第1季持續大賣6,822億元，惟第2季逢對等關稅大幅修正後，至昨日止已回補2,209.7億元，本季終止連四季賣超幾成定局。

投信昨日出現季底結帳動作，反手賣超38.8億元，終止連四買；自營商賣超109.8億元，其中，具有短線多空指標意味的自行買賣部位賣超33.7億元，終止連三買；八大公股行庫逢高調節13.1億元，連三賣，為日後低檔護盤儲備銀彈。

展望後市，綜合群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利等專家看法，台股短期仍有機會向23,000點靠攏，考量資金快速輪動，逢高宜適時停利，並汰弱留強。

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