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就市論勢／高殖利率概念 搶鏡
盤勢分析
川普近期態度轉變，從過去製造市場混亂，變成積極解決問題，如出面協調以色列與伊朗停戰，顯示他對明年11月選舉、選民看法及股市發展的重視，市場情緒因此回穩。另一方面，聯準會有部分官員表示7月可能提前降息，較原本預期9月提早，帶動市場樂觀情緒，推升股市表現。
台股方面，6月底前趨勢偏正向，但第3季風險仍存，主因來自7月9日關稅到期不確定性及第2季財報利空，如台幣升值影響毛利率和匯損。第3季上半段至8月中，關稅與財報因素可能引發股市震盪，但隨輝達宣布明年第4季將推新晶片Rubin、蘋果將推出新規格折疊機、亞馬遜與Meta擴大ASIC產量等一系列利好消息，均有助推升台股表現。
如若短期受到關稅政策或財報出現震盪，反而是長線布局進場良機。目前消費性類股、傳產類股因受到關稅影響較大，需待關稅延緩到期後出現利多消息才有望反彈。
投資建議
川普態度轉變及聯準會官員釋出可能提前降息訊息，為市場注入樂觀情緒，但隨7月9日關稅延緩期限將屆，關稅政策未來走向需密切關注。近期科技巨頭利多消息頻傳，AI伺服器相關產業成長動能明確，ASIC供應鏈、散熱等皆是市場關注重心。
另一方面，適逢企業股東會旺季，看好高殖利率概念股，在市場動盪時發揮防禦性價值，成為資金避風港。
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