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旅行社 業績強強滾

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

台幣強勢升值、 民眾急於出國血拚，旅行社買氣和匯差兩頭賺。台幣升值除了匯兌利益外，旅行社族群表示，將擴大規劃產品搶市、今年業績看好，包括雄獅（2731）、鳳凰、五福旅遊、旅天下、山富全面得利。

業內指出，新台幣升值，匯率優勢有助於降低出國成本，甚至前往日本、歐洲血拚也超級划算，進一步提升國人出境旅遊的意願。

再者，台幣升值對以「代收代付」、收台幣、付外幣模式營運的旅行社來說，對營收與獲利形成正面循環，進一步說，若台幣持續升值，對旅行社業者來說，將有匯兌上的利益可期，將拉升獲利動能。

雄獅旅遊表示，台幣升值將能刺激旅客出境旅遊需求，對旅行社帶來正面影響，尤其採購端獲得成本優勢後，將陸續推出旅遊產品的優惠或加值方案，可望吸引新客，也促使既有客群選擇升級產品或延長旅遊天數。

此外歐美、紐澳、日本等線別受匯率影響最大，因此當台幣升值，較高價的旅遊產品更具吸引力，預估將明顯刺激第四季的銷售。

旅天下表示，台幣近期持續走強，對國人出境旅遊無疑是一大利多。此外台幣升值也讓旅行社採購海外元件成本上更具優勢，將提供消費者更多價格實惠商品。

不過業者也指出，許多採購案都在半年前就已定案，台幣強升對短期成本影響有限，但接下來持續採購，在年底、明年開始即有有效降低取得成本。

鳳凰旅行社也指出，短期波動不一定會立即反映，若長期趨勢朝走強，不排除以讓利方案吸客。

暑期出國旅遊需求熱絡，旅行社接單提前發酵。多家業者指出，今年暑假產品詢問與預訂都比去年提早啟動、成長動能強勁，尤其歐洲、日本線買氣暢旺，包機與長程團體線報名速度超出預期。

日本 旅行社 台幣升值

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