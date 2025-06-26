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低基期傳產 資金轉進

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（26）日受惠外資熱錢持續挹注，拉出連三紅，盤面部分資金湧入傳產族群避險，大成（1210）、大銀微系統等強勢指標吸引買盤點火，法人預期後市仍有上檔空間，可趁盤中震盪壓回時偏多操作。

市場焦點集中在以伊停火後續變化、美聯準會主席鮑爾對通膨與利率政策最新說法，美股四大指數漲多跌少，輝達股價漲4.3%收154.3美元創新高，激勵台股昨日挑戰22,500點以上壓力區，創本波反彈高點。

大盤處相對高檔及新台幣兌美元匯率強升，部分資金轉向低基期傳產股尋求獲利機會，包括宇隆、鈞興-KY、五福、大銀微系統、羅昇、山富、雄獅、穎漢、卜蜂、大成、正新等，單日漲幅2.8%至10.0%不等。

輝達執行長黃仁勳在年度股東大會中，除重申人工智慧（AI）為核心業務動能外，更宣示機器人技術是「數兆美元等級的第二成長曲線」，激勵宇隆昨日帶量攻頂收198元，克服半年線反壓，鈞興-KY、大銀微系統、羅昇、穎漢等機器人概念股同步強勢表態。

暑假旺季即將到來，加上新台幣匯率強勁升值，提高國人赴海外旅遊意願，市場預期旅行社族群第2至3季營運可望逐季升溫，相關個股整理一段時間後紛紛表態上攻，五福昨日股價漲6.5%收129.5元，山富、雄獅等連動走強。

大型本國投顧分析，台股接下來將面臨關稅暫緩大限將至、川普「大而美」法案過關與否、下半年恐旺季不旺等變數，所幸目前量價結構有利多頭走勢，後市在出現帶量長黑K線破壞結構前，仍可偏多追蹤。

兆豐投顧表示，台股目前籌碼面優勢在於融資餘額大減約1,200億元，加上外資結束自2024年第3季以來賣超趨勢，轉為買超回補，籌碼沉澱。技術面則在加權指數由年初高點近24,000點大幅下挫至17,300點，震幅約6,700點或28%，已達自2000年以來全年波動度水準，除非出現較對等關稅更大利空，才有再度破底可能。

新台幣 台股

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