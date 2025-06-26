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美科技股領漲掀熱潮 複委託Retail版塊變動

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

隨著以伊緊張情勢趨緩，國際市場多評估對於美國科技股後市將是利多導向，推升美國科技股輝達（NVIDIA）、微軟(Microsoft)等股價紛紛越過波段新高，輝達於台北時間6月25日晚上每股攻到歷史高點154.45美元，創下2024年6月10日一拆十分割後的新高價。無獨有偶的是，台幣兌美元呈現升值情勢，匯市也呈現交投熱絡景況。

然而，當台幣兌美元升值，投資人希望買進更多便宜的美金來前進美股市場，也需要留意銀行可能有「超過總交易額度」情況發生。舉例來說，投資人需留意下午３點半以後，可能會出現換不了外幣的情況發生，究其原因就是可能有「超過總交易額度」的情況發生，因此，投資人在開立複委託帳戶時，能先開立好「新台幣」與「外幣」兩種授扣帳戶，方能避開大額匯兌時換不了美金的窘況。

國人對美股的投資熱情一向不曾降溫，根據統計，2024年國人透過券商複委託投資海外市場的總交易金額已突破新台幣7.8兆元，其中，美股交易金額達3.3兆元，占比近四成。由於台美股尤以科技為核心，這一波在台積電（2330）也持續站穩在千元之上，美股科技盤亦強勢回流，帶動複委託交易熱潮再度擴大。

以目前複委託整體(機構法人與投資人)市占最大的國泰證券為例，美股最熱門前三名分別是VOO、QQQ和NVIDIA，前兩檔分別是追蹤標普500指數與那斯達克100指數的ETF，前十名持股更不乏美國科技大型股，根據券商公會最新公布數據，截至今年前5月，券商複委託Retail交易總額達1.8兆元，年增率逾四成，其中，國泰證券Retail居市占第一，達4,700多億元，市占率26%。投資人熱愛美科技股亦掀起一波券商在複委託版塊的變動。

美股

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