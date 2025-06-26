外資買超327億元 成交量前兩名竟分居外資買賣超冠軍

台股26日走勢震盪，終場收在22,492.34點， 上漲61.73點，三大法人出現土洋對作， 僅外資買超327.42億元，投信及自營商則是賣超，以外資買賣超個股來看，買超華邦電（2344）1,375張最多，賣超冠軍則是凱基金（2883）， 單日賣超92,515張，兩檔個股則分別是成交量的第一名、第二名。

台積電（2330）填息後持續走高，收在1,075元，上漲5元，輝達（NVIDIA）股東會消息點火機器人與BBU、自駕車等族群的表現， 但是老AI要角緯創（3231）、廣達（2382）等回檔， 華碩（2357）除息陷入貼息，大盤指數開低後翻，高點一度衝達22,587.67點， 尾盤則一度翻黑下探至22,391.27點，高低點數差距達196.4點。

台股盤中震盪，終場收在22,492.34點，三大法人買超179.56億元，外資買超327.42億元，連三買，累計3個交易日買超976.04億元；投信賣超37.97億元；自營商賣超（合計）109.89億元，其中自營商（自行買賣）賣超33.75億元、自營商（避險）賣超76.14億元。

資深分析師簡伯儀表示，台股大盤本周維持反彈格局，25日指數站穩年線之上，26日在年線之上維持高檔震盪的走勢，大盤在6月10日及6月18日都站上年線，不過都沒辦法有效站回年線之上，這一次是連續站穩年線兩天，顯示多方攻擊的企圖心相當的明顯。

簡伯儀說，目前大盤位於所有均線之上，技術指標也是維持偏多的走勢，搭配近期國際股市在戰爭地緣政治趨緩的情況下表現相對不錯，季底投信作帳加上集團作帳都有機會啟動，預期指數有機會維持高檔震盪的格局，建議如果年線沒有再度跌破的話應該可以偏多操作。