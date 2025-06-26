外資3天砸976億元回補！台股震盪收紅 土洋對作激戰

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經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股終場指數收漲61.73點、報22,492.34點。圖／聯合報系資料照片
台股終場指數收漲61.73點、報22,492.34點。圖／聯合報系資料照片

台股26日隨台積電（2330）於高檔狹幅震盪，雖輝達（NVIDIA）股東會消息點火機器人與BBU等族群強勢攻高，但緯創（3231）、廣達（2382）等老AI要角紛紛回檔，使得盤中指數爬升至22,587.67點後，又一度翻黑探至22,391.27點，高低差196.4點。尾盤買單拉抬台積電、鴻海（2317）、華邦電（2344）等，但調節聯策、亞光（3019）、聯發科（2454）、台光電（2383）等，終場指數仍收漲61.73點、報22,492.34點，總成交值小增至3,880.7億元。三大法人續買超179.56億元，土洋呈現對作，其中外資持續大手筆敲進327.42億元，連3日買超累計達976.04億元。

統計三大法人26日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超327.42億元，投信賣超37.97億元；自營商賣超（合計）109.89億元，其中自營商（自行買賣）賣超33.75億元、自營商（避險）賣超76.14億元。

統計今日成交值超過百億元個股有3檔，依序為：台積電386.21億元，股價漲0.47%、收1,075元；華碩（2357）126.65億元，股價跌3.75%、收641元；順達（3211）117.96億元，股價漲4.61%、收238.5元。

統計成交量超過10萬大張個股有4檔，分別為：華邦電215,784張，股價漲2.96%、收20.85元；凱基金（2883）170,107張，股價漲1.86%、收16.4元；南亞科（2408）136,583張，股價跌2%、收53.9元；元大高股息（0056）115,086張，股價漲0.12%、收34.65元。

統計今日收漲停股共25檔，其中僅五檔成交量超過萬張，包括：嘉聯益（6153）漲10%、收13.75元，成交量22,638張；新漢（8234）漲9.96%、收86.1元，成交量11,529張；興能（6558）高漲9.85%、收54.1元，成交量19,492張；文曄（3036）漲9.8%、收140元，成交量39,489張；新盛（4931）力漲9.69%、收103元，成交量16,357張。

自營商 投信 外資 台股 三大法人

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