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黃仁勳點火加上稅制明朗 汽車股猛催油門、宇隆飆第一！

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
輝達（NVIDIA）股東會中，執行長黃仁勳再度看好機器人與自駕車成為AI下一波成長引擎，為台股汽車族群注入強勁動能。聯合報系資料照
輝達（NVIDIA）股東會中，執行長黃仁勳再度看好機器人與自駕車成為AI下一波成長引擎，為台股汽車族群注入強勁動能。聯合報系資料照

輝達（NVIDIA）股東會中，執行長黃仁勳再度看好機器人與自駕車成為AI下一波成長引擎，為台股汽車族群注入強勁動能。加上經濟部產發署拍板「先關稅、後貨物稅」政策定調，兩大利多同步點燃市場信心，宇隆（2233）、艾姆勒（2241）26日攜手攻上漲停，裕日車（2227）、宏旭-KY（2243）等個股強勢走高，成為盤面焦點族群。

宇隆身為專業金屬加工廠，近年積極跨足高端機械製造，三年前便鎖定特斯拉人形機器人Optimus 2關節所需的「行星減速機」啟動研發計畫，目前已完成全型號產品開發，完全對應其峰值扭矩與機構需求。

宇隆同步布局「諧波減速機」七大系列，預計7月完成開發，建構涵蓋行星與諧波減速機的全方位解決方案，搶進人形機器人關鍵傳動系統市場。為擴大競爭優勢，宇隆也攜手無框力矩馬達廠商合作，推動減速機與馬達的系統整合，目標五年內躋身國際機器人關鍵零組件品牌。

產業面上，台灣車市近兩月受到進口車關稅與汽車貨物稅改革進度未明影響，買氣觀望導致成交量急凍。不過，經濟部近期定調「先調關稅、再研議貨物稅」，明確表態美國進口車為首波對象，其他進口來源暫不調整，終於為市場釋出清晰政策方向。

業者指出，新政策帶來兩大利多效應：其一、消費者不再觀望，預期原本延宕的換車計畫將快速轉化為實際訂單；其二、車廠可順應政策擴大銷售力度，吸引還在猶豫的潛在買家，近日和泰車（2207）即宣布重砸2億元啟動大規模促銷，力拚6月銷量止跌回升。

消息激勵下，宇隆與艾姆勒強鎖漲停，分別收在198元與25.6元。裕日車爆量突破季線、重返60元整數大關，宏旭-KY、鴻華先進-創（2258）亦齊揚逾4.7%。其他車用概念股如車王電（1533）、IKKA-KY（2250）、帝寶（6605）、堤維西（1522）、東陽（1319）、中華（2204）、裕隆（2201）、和泰車等同步翻紅，族群躍居盤面主攻部隊之一。

關稅 貨物稅 裕日車 機器人

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