台股上漲61點收22,492點 台積電上漲5元收1,075元

台股26日早盤以22,425.39點開出，終場收22,492.34點，上漲61.73點，漲幅0.28%，成交量3,880.7億元。櫃買則收233.22點，上漲0.05點，台積電（2330）收1,075元，上漲5元。

盤面上以類股來看，數位雲端、電子通路、橡膠、油電燃氣、汽車、營建、觀光、食品、生技等較為強勢，另外，電腦周邊、電子零組件、網通、光電、航運等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有，順達（3211）、鴻海（2317）、信驊（5274）、波若威（3163）、文曄（3036）、華邦電（2344）、聯鈞（3450）、新日興（3376）、華城（1519）、致茂（2360）、統一（1216）、華星光（4979）、AES-KY（3781）、國泰金（2882）、凱基金（2883）、祥碩（5269）、富邦金（2881）、上銀（2049）、亞光（3019）、中砂（1560）、光聖（6442）、台灣精銳（4583）、台燿（6274）等。

而量大弱勢的則有華碩（2357）、緯創（3231）、南亞科（2408）、廣達（2382）、聯發科（2454）、緯穎（6669）、台光電（2383）、亞翔（6139）、環宇-KY（4991）、奇鋐（3017）、創意（3443）、聯電（2303）、高技（5439）、台灣大（3045）、弘塑（3131）、安國（8054）、萬潤（6187）、川湖（2059）、台達電（2308）、貿聯-KY（3665）等。

統一投顧表示，輝達（NVIDIA）股價與市值創新高，投資人對AI信心增加；川普25日宣稱伊朗核設施已徹底被毀，中東緊張局勢降溫；台積電25日填息、投信作帳行情啟動，多頭信心逐漸回溫，預估台股指數盤堅，緩步往2萬3關卡邁進。惟川普的大而美法案及關稅豁免時間僅剩2周，外資淨空單仍高於4萬口，台幣升值對出口業壓力大，仍須留意7月之後公告營收及第2季財報的影響；選股方向維持以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，推薦族群聚焦：AI概念股、機器人、科技材料升級或替代概念股、生技、重電及能源等。