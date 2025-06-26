台股具籌碼及技術面優勢 兆豐投顧看下半年行情審慎樂觀

台股受對等關稅議題干擾，上半年行情波動劇烈。兆豐投顧認為，雖然下半年經濟及產業環境阻礙較多，但在籌碼及技術面優勢下，仍能發揮下檔有效支撐，除出現較對等關稅更大利空，才有再破底可能。

台股第1季高檔震盪，一度挑戰24,000點，總體經濟及企業獲利反應優於預期，但因整體評價偏高，漲勢後繼乏力，加上對等關稅衝擊全球市場，4月重挫下探17,300點。

所幸隨關稅政策趨緩，美、中談判獲得共識，激勵台股大幅反彈，重新站回22,000點，對等關稅前的指數區間下緣，再度回到原點。

展望下半年，對等關稅的發展方向仍具關鍵。兆豐投顧分析，若不能藉由談判取得協議，避免進一步升級為關稅戰或貿易戰，將推升通膨再臨，最後導致經濟衰退，形成停滯性通膨惡果。

兆豐投顧指出，目前正處於經濟情勢的重要轉折點，擔憂關稅高企將轉嫁消費者，美國3~5月消費者信心指數受預期通膨上升的衝擊大幅回落至歷史低檔區。

不過，目前仍僅止於信心面的軟數據，實體的硬數據如零售銷售、失業率、薪資等則尚未受影響。若信心面持續惡化，最終將衝擊實體經濟。

此外，美聯準會貨幣政策也在等待關稅最終結果，截至6月FOMC會議仍維持利率不變，因聯準會必須確認通膨持續往目標區前進的方向不變，才會放心重啟降息，這也是今年下半年最重要利多題材之一，尤其上半年提前拉貨效應，導致極可能旺季不旺產業環境下，更形關鍵。

兆豐投顧表示，台股目前籌碼面優勢在於融資餘額大減約1,200億元，加上外資結束自2024年第3季以來賣超趨勢，轉為買超回補，籌碼獲得沉澱。

技術面則在加權指數由年初高點近24,000點，大幅下挫至17,300點，震幅約6,700點或28%，已達自2000年以來全年波動度水準，除非出現較對等關稅更大利空，才有再度破底可能。