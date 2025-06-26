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第2季軍工、金融齊發威 這股登頂、三大金控強攻台股榜

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
Yahoo股市App公布2025年第2季十大爆紅台股榜。(Yahoo／提供)
Yahoo股市App公布2025年第2季十大爆紅台股榜。(Yahoo／提供)

受到中東戰火、關稅政策與匯率風暴等多重因素影響，2025年第2季台股出現明顯波動，進一步帶動資金與投資人關注焦點迅速轉移。Yahoo股市App 26日公布第2季十大爆紅台股榜；十大爆紅台股榜中，軍工股的晟田（4541）受惠地緣政治因素拿下榜首；國泰金（2882）、第一金（2892）、富邦金（2881）等三大金融股同時登榜，反映5月以來新台幣急升與外資匯出帶動的市場動能。

第2季十大台股爆紅榜單中，關稅戰與新台幣升值成影響台股榜的兩大重要關鍵！受到台海情勢升溫、520政策預期與中東衝突影響，軍事相關話題全面發酵，軍工概念股晟田強勢奪下冠軍寶座；另一方面，5月起新台幣急升引發匯兌與外資動能，市場對金融族群熱度持續增溫，推升金融三雄國泰金、第一金、富邦金齊登榜單，分別名列第二、第六、第八，連未上榜的中信金（2891）也在近期受市場關注，擠入十大權值股。

與AI相關話題持續是市場關注焦點。資服強股驊宏資在AI資安熱潮下，順勢擠進第三名。而電子零件廠良維因近期AWS電源線訂單與AI伺服器需求大增受關注，名列第四；PCB廠大量則受惠於半導體與PCB高階機型出貨量增帶動營運成焦點，排行第七。航運股萬海則因國際關稅不確定性受到關注，名列第五。經歷拆股效應成焦點的世紀*、受惠新台幣升值帶動出國潮的台灣虎航，也因話題性與交易量爆增受矚目進榜，分別排行第九、第十。

新台幣 國泰金 台股

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