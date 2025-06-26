美光報喜＋DDR4飆！華邦電、南亞科人氣不墜 股價兩樣情

美國記憶體大廠美光財報、財測雙喜，加上近期DDR4現貨價格在短短兩週內飆漲約五成，為記憶體產業營運動能打下強心針，推升相關個股表現。26日盤初，華邦電（2344）以人氣王之姿放量上攻，強勢突破近三個月波段高點，成為記憶體族群領漲指標，激勵創見（2451）股價突破月線；不過，南亞科（2408）因前波漲幅已大，獲利了結壓力沉重，股價連5日回檔，盤中跌幅達2.5%，直逼下方月線，也鈍化族群整體上攻氣勢。

美國記憶體大廠美光受惠AI設備強勁需求，上季營收與獲利雙雙優於市場預期，對本季展望也釋出樂觀訊號，激勵其股價25日盤後一度飆漲7.7%，雖隨後漲幅收斂，仍維持小幅上揚，展現市場信心支撐，也增添台股記憶體族群多頭士氣。

另，DDR4現貨價持續飆漲，23日DDR4 16Gb晶片報價比同為16Gb容量，但較更先進規格的DDR5貴約一倍，寫下DRAM史上首次前一代產品的報價較最新規格高出100%新紀錄。研調機構集邦科技旗下專業DRAM報價網站23日晚間最新報價，DDR4 16Gb 3200現貨價續揚4.35%，均價為12美元，相較之下同為16Gb容量的DDR5 16G 4800／5600報價6.014美元。

華邦電表示，隨著NOR Flash與SLC NAND需求回溫，台中廠自3月起恢復滿載生產，高雄廠持續聚焦下一代16奈米製程，目前良率表現穩定，預計下半年將進行送樣。華邦電高層並指出，隨著DDR3與DDR4價格持續回升，加上自家LPDDR4全系列產品正式到位，對本季營運展望抱持審慎樂觀態度。公司看好產品結構將隨之優化，有助逐步改善毛利率表現，並進一步推升下半年營收動能。

若以籌碼面觀察，華邦電連4日獲三大法人買超，累計買超達57,387張，外資則已連5日買超、累計買超53,569張；累計6月以來，外資買超129,614張、投信買超6,962張、自營商買超294張，三大法人合計買超136,870張。

南亞科方面，近3日遭三大法人連續調節、累計賣超37,226張，其中外資即賣超達29,873張；累計6月以來，外資買超27,816張、投信買超26,463張、自營商買超7,673張，三大法人合計買超61,952張。

股價方面，華邦電6月以來漲幅約達16%，南亞科約18%。