黃仁勳點名接棒AI、機器人 概念股又衝了！這幾檔飆漲停

輝達（Nvidia）周三舉辦股東會，股價再創新高，市值衝達3.77兆美元，登上全球市值龍頭企業寶座，執行長黃仁勳明確點出，機器人技術是除了人工智慧（AI）外，另一個具有成長潛力的最大市場；黃仁勳點名加持下，台股機器人概念股26日也衝了，新漢（8234）、致茂（2360）、宇隆（2233）、聯策（6658）、瀧澤科（6609）、鈞興-KY（4571）等率先表態飆上漲停。

黃仁勳在輝達年度股東大會上回答提問時表示，「公司有很多成長機會，其中AI和機器人是最大的兩個領域，代表數兆美元的成長機會」，他明確的指出，除了人工智慧（AI）外，機器人技術是公司具有成長潛力的最大市場，自駕車將是這項技術的第一個主要商業應用。

黃仁勳強調，「我們致力於有一天，會有數十億台機器人、數億輛自駕車和數十萬座機器人工廠都將由輝達技術驅動」。

輝達股價周三以154.31美元收盤，大漲4.3%，刷新今年1月創下的史上最高收盤價紀錄，市值衝達3.77兆美元，超越微軟的3.66兆美元，重奪市值龍頭；統計自4月低點以來，輝達股價已上漲63%，市值增加近1.5兆美元。

黃仁勳點名加持，強調AI及機器人是最大的兩個成長領域，台股26日開低走高，機器人概念股躍居盤面亮點，新漢、致茂、宇隆、聯策、瀧澤科、鈞興-KY等率先表態飆上漲停；羅昇、聰泰、大銀微系統、達明等則是上漲逾5%；另外，陽程、能率、台灣精銳、所羅門、高鋒等也是上漲攻勢。