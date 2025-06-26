台積電多重動能齊發！高盛上調目標價至1210元、列優先買進

台積電（2330）成長動能再獲強化，根據高盛證券最新報告指出，市場對AI訂單砍單的疑慮已大幅減緩，加上高階封裝技術CoWoS採用面快速擴大，驅動整體營收預期上修，目標價由1,145元上調至1,210元，並維持「買進」評等，並列入優先買進名單。

高盛將台積電2025至2027年盈餘預測上調2%至6%，主要基於兩大關鍵：首先，上修3奈米與5奈米製程的晶圓營收預測，反映市場對AI訂單下修的擔憂明顯緩解；其次，隨著更多客戶導入CoWoS技術，帶動對高階封裝需求的全面上修。隨供應鏈瓶頸逐步疏解，短期內出現大規模AI訂單砍單的風險已顯著降低。

高盛科技產業分析師呂昆霖分析，台積電多重成長動能齊發，營運展望持續看俏。展望2025與2026年，預期營收將分別年增28.7%與17.1%，高於先前預估的26.3%與14.1%（以美元計）。

成長主因來自兩大催化劑：其一，隨製程節點不斷推進，平均銷售單價（ASP）同步提升，AI客戶加速從N4升級至N3，而非AI客戶如智慧型手機與個人電腦也將逐步導入N2製程；其二，先進製程與CoWoS封裝預計迎來新一輪價格調漲，進一步挹注整體營收動能，且有助於抵消美國設廠與台灣能源成本上升等利空因素。

展望後市，高盛重申對台積電（含ADR）「買進」評等，並持續看好長期成長潛力。隨著5G、AI、高效能運算（HPC）與電動車（EV）等結構性需求持續擴張，台積電憑藉技術領先與卓越執行力，在先進製程與封裝領域展現強勁競爭優勢，具備優於同業的成長動能。