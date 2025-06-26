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台股早盤上漲最高逾60點 台積電開高5元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。圖／本報資料照片
台股示意圖。圖／本報資料照片

台股26日開盤指數上漲下跌5.22點，開盤指數為22,425.39點。台積電（2330）開盤價1,075元，上漲5元。

群益投顧表示，強勢族群個股呈強中透弱，籌碼挹注題材股高檔持強，但已略見輪動近尾聲態勢；資金圍繞重心的籌碼挹注題材股如安控、BBU概念乃至機器人概念等，雖然高檔持強，但籌碼軋空的安控題材股漸顯且戰且退；產業趨勢（如半導體設備材料）族群進入輪動加速、強弱分歧。

短線股市漲勢或將開始受到美對等關稅緩徵期7月9日屆滿牽制。蘋概股都領先用上2026年可能上市的首款摺疊iPhone的產品題材，折射階段題材炒作難度有轉增態勢。

操作題材可留意：

1.集團作帳集─團季底作帳進入高峰，惟由於盤勢雖然高檔持強，但估計仍顯上檔承壓，集團季底作帳以個別股強勢拉抬表現為主，且輪動可能快速。神盾（6462）集團的安國（8054）、神盾，鴻海（2317）集團的建漢（3062）、和大（1536）集團的高鋒（4510）等，格局相對強勢。

2.（半導體）設備材料相關持強輪動─設備材料相關個股，產業面受益於台積電等大廠持續積極擴廠，惟漸顯輪動加速、強弱分歧。設備股近周連續強漲後賣壓相對轉增，本周部分資金轉往低基期設備股，與籌碼相對輕的電子特化材料相關個股的態勢。

周三（25日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,點，下跌106.59點、跌幅0.25%；S&P500指數跌0.02點；那斯達克指數上漲0.31%；費半指數上漲0.95%。台積電ADR漲1.2%，收在222.74美元，較台北交易溢價21.9%。

以色列和伊朗之間的停火協議繼續維持脆弱狀態，面對經濟和地緣政治風險，市場猜測美股漲過了頭。輝達（NVIDIA）大漲4.3%，1月初以來再創歷史新高，且超過微軟公司（Microsoft），以3.75兆美元奪回市值最大寶座；特斯拉大跌3.8%。美國10年期公債殖利率周三收在4.294%，前一個交易日收4.291%，是5月初以來的最低水準。

三大法人周三集中市場合計買超427.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超355.9億元，投信買超53.4億元，自營商（自行買賣）買超5.9億元，自營商（避險）買超12.2億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少349口至1,746口，其中，外資淨空單增加2,323口至45,816口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1,817口至225口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22700點，周賣權最大OI落在20,000點 ; 月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在20,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.12下降至1.04。VIX指數下降0.9至23.61。外資台指期買權淨金額-0.69億元 ; 賣權淨金額0.12億元。整體選擇權籌碼面中性。

外資 台股 台積電

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