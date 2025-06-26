快訊

新教宗上任，臺灣政府該如何與教廷展開務實外交？

相機鏡頭藏價值622萬黃金 台灣旅客越南機場走私被逮

114分科測驗衝刺／生物科時事留意粒線體轉移、新冠肺炎

輝達市值創高帶旺AI 投顧：台股緩步上攻23000點

中央社／ 台北26日電
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

中東緊張局勢降溫，美股收盤互有漲跌。投顧指出，輝達股價與市值創新高，投資人對人工智慧AI）信心增加，加上台積電昨天填息、投信作帳行情啟動，多頭信心逐漸回溫，預估台股指數盤堅，緩步往23000點關卡邁進。

以色列與伊朗間維持著脆弱的停火狀態，投資人關注美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell）在國會的證詞，道瓊工業指數25日下跌106.59點或0.25%，收42982.43點；標普500指數略跌0.02點或0.00%，收6092.16點；那斯達克指數上漲61.02點或0.31%，收19973.55點；費城半導體指數揚升51.43點或0.95%，收5493.30點。

台股25日開高走高，權值股台積電收盤上漲20元、順利完成填息，AI股緯創、緯穎等點火助威，加權指數終場上漲241.85點，收22430.61點，越過年線約22269點。

產業訊息部分，食品大廠南僑集團子公司皇家可口旗下擁有杜老爺系列冰品等品牌，皇家可口25日送件申請股票上市，為今年第13家國內公司（不含創新板）申請股票上市。

食品廠愛之味25日完成董事改選，陳冠翰連任董事長，原總經理陳志展升任愛之味副董事長，總經理則由家族二代陳冠豪接任。

航空股華航積極執行機隊汰舊換新計畫，董事會25日決議引進5架A350-900航機以及8架A321neo客機，因應短程與中長程航線營運需求。

輝達 台股 台積電 人工智慧 AI

延伸閱讀

台股有戲 定期定額布局

台積帶頭衝 台股連二紅…蓄勢挑戰22,470前波高點

輝達召開股東會 AI股湧現押寶買盤

熱錢禿鷹滯留 有炒匯嫌疑…左手買台股、右手敲進反向ETF

相關新聞

台股早盤上漲最高逾60點 台積電開高5元

台股26日開盤指數上漲下跌5.22點，開盤指數為22,425.39點。台積電（2330）開盤價1,075元，上漲5元。

輝達市值創高帶旺AI 投顧：台股緩步上攻23000點

中東緊張局勢降溫，美股收盤互有漲跌。投顧指出，輝達股價與市值創新高，投資人對人工智慧（AI）信心增加，加上台積電昨天填息...

潤弘精密工程等4家公司 7月假證交所場地舉辦法說會

潤弘精密（2597）、潤泰新（9945）、永新-KY（4557）及宇瞻（8271）等四家公司預計於2025年7月假證交所...

台積帶頭衝 台股連二紅…蓄勢挑戰22,470前波高點

台股昨（25）日受美股勁揚帶動，加上台積電填息助攻，大盤跳空開高走高，終場大漲241點、收22,430點，漲幅1%，成交...

輝達召開股東會 AI股湧現押寶買盤

AI晶片霸主輝達（NVIDIA）將於台灣時間6月26日凌晨召開2025年度股東大會，市場高度關注其AI生態系進展與新一輪...

強勢創高股 多頭悍將

美股盤高帶動外資回補，台股昨（25）日重登年線關卡，盤面題材股各自發揮，其中順達（3211）、玉山金等強勢創高股，扮演多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。