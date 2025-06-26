輝達召開股東會 AI股湧現押寶買盤

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

AI晶片霸主輝達（NVIDIA）將於台灣時間6月26日凌晨召開2025年度股東大會，市場高度關注其AI生態系進展與新一輪技術布局，帶動昨（25）日押寶性買盤提前大舉簇擁台系AI概念股，激勵股價強勢表態，提前上演熱場行情。

市場法人指出，輝達作為AI產業鏈龍頭，股東會內容向來被視為重要的風向球，尤其此次會議預期揭露Blackwell與下一代Rubin平台的量產時程、AI超級平台戰略、資本支出規劃、及股東回饋政策等，牽動整體供應鏈投資信心。

在題材催化下，台廠AI股全線發動，包括IP設計的世芯-KY（3661）、創意同步走揚，創意更是亮燈強鎖漲停；散熱族群由奇鋐、雙鴻領軍；伺服器廠緯穎、緯創、網通指標股智邦、及機殼股勤誠亦同步受惠買盤點火。其中，半導體設備股續居盤面主軸，華景電、弘塑漲幅逾6%，辛耘、萬潤等也延續多頭走勢。

另外，輝達過去一年在AI核心領域持續突破，包括Blackwell架構量產、NIM與Nemo模型家族推展、RTX 50系列GPU亮相，以及自駕車、Omniverse雲平台和機器人領域的積極布局等。

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