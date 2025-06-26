台積帶頭衝 台股連二紅…蓄勢挑戰22,470前波高點

台股昨（25）日受美股勁揚帶動，加上台積電（2330）填息助攻，大盤跳空開高走高，終場大漲241點、收22,430點，漲幅1%，成交量微縮至4,010億元，不僅連二紅、強勢收復年線，更一舉站上所有短中長期均線，蓄勢挑戰6月11日前波高點22,470點。

台積電昨日大漲20元、收最高1,070元，推升指數收復年線，並使短期均線多頭排列，顯示多頭動能持續增溫。事實上，台積電歷史高點為1,160元，若後續股價成功突破前高，將可為大盤再添動能，預留逾800點的上漲空間。

台股25日觀盤重點

此外，台積電除息第十日成功填息，點燃外資回補與實戶追價買盤，人氣大幅回籠。觀察台股盤面，電子股漲幅達1.5%，再度執掌多頭攻堅大旗，帶動AI、氫燃料電池、BBU、5G等概念股全面走揚，資金集結熱絡。

18檔千金股風起雲湧，其中創意攻上漲停板最亮眼，弘塑收漲9%居次；僅大立光、川湖、旭隼、康霈*等四檔走跌，整體而言漲多跌少，市場資金明顯聚焦高價股與AI族群，使盤面熱度回升。

三大法人昨日合計買超427.6億元。其中外資買超355.9億元、為6月以來第二大單日買超，連二買、累計買超648.6億元；投信則加碼53.4億元，連四買、累計買超100.3億元；自營商買超18.2億元，連二買、累計買超61.3億元。八大公股行庫則逢高調節103.6億元，連二賣、累計賣超164.8億元。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等專家表示，近期市場波動受到除息資金再投入遞延及企業匯損干擾，基本面有轉弱跡象，外資期貨空單則呈現偏空布局，整體氛圍偏保守。預期台股近期仍維持大箱型整理格局，上下區間約落在21,500至23,000點之間。

另外，AI題材仍為盤面主軸，上半年由GB200伺服器出貨帶動，下半年則由GB300接棒，產業動能可望延續，但須留意相關急單效應是否鈍化，以及潛在的重複下單風險。