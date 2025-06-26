台積填息 花了十個交易日

台積電（2330）6月12日除息季配息4.5元悶了九個交易日處於貼息之後，昨（25）日在外資擴大買超2.35萬張力挺下，完成填息，終場收當日最高價1,070元，上漲20元，貢獻大盤漲點超過160點。

台積電此次填息共歷時十個交易日，也是台積電自2019年起改採每季配息後，第六次無法在除息當天填息。台積電前一次沒有當日填息發生在2023年3月，當時花了兩個交易日完成填息。改採季配息後，台積電至今已18度當日填息。

台積電將於9月中進行下一次除息，配發今年首季現金股利，每股配息5元。這是該公司首次單季每股現金股利金額達5元水準。由於台積電目前季配息金額政策將穩定增加，外界依此推算，台積電今年度每股現金股利配發水準將逾20元。

台積電先前於法說會中提到，關稅政策雖然存在不確定性及風險等潛在影響，但尚未看到客戶行為有任何轉變，維持全年營收展望，以美元計算，預估將成長近中段20位數（mid-twenties）百分比。台積電累計前五月合併營收約1.509兆元，年增42.6％。

隨新台幣匯率持續走升，台積電昨日公告，代子公司TSMC Global Ltd.公告董事會決議增資發行新股，將發行1萬股，每股面額100萬美元，總發行金額為100億美元，原股東認購或無償配發比例為100％，資金用途是降低外匯避險成本。