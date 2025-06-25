雙外資看台股科技鏈後市 按讚第2季出口飆升、大升 CCL 三雄目標價

台灣出口與半導體供應鏈雙引擎發動，從搶單潮走向長線基本面驅動格局。綜合野村、匯豐證券兩大外資指出，台灣第2季出口動能強勁，主要受美國關稅政策影響提前拉貨；其中，銅箔基板（CCL）後市需求續強，並調升台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）等三檔目標價。

野村證券指出，台灣出口受拉貨潮影響，將第2季GDP年增率預估由3%大幅上修至5.3%，因科技產品出口成長超乎預期，主因部分訂單受美中關稅政策影響提前出貨，短期推升表現，但後市需觀察真正支撐力道仍來自實質需求與企業備庫需求，才是關鍵。

近期台灣出口數據連番報喜，尤以科技相關產品一枝獨秀。然而，多少訂單是企業為因應美中貿易政策風險、提前下單所貢獻？野村分析，企業端有兩大考量：一是保護近期利潤率，二則是確保關鍵零組件供應不中斷。

由於晶片與科技產品約占台灣出口總值的65%，推測許多海外業者為維持產品生產不中斷，選擇提早向台灣下單、備料備庫，短期搶單效應更推升了整體出口動能。

展望後市，半導體規格持續升級將為台灣電子供應鏈再添柴火。與此同時，匯豐證券在最新的亞洲科技產業報告中指出，隨著特殊應用晶片（ASIC）需求延續至2026年，將帶動CCL產業進入新一輪成長，預期2025、2026年CCL總產能將成長13%、4%，供需結構強勁。

此外，在台灣供應鏈中，匯豐因此上修CCL三雄目標價，包括：台光電獲「買進」評等，目標價由795元大升至1,054元，調幅32.5%；台燿同樣獲「買進」評級，目標價由198元大升至280元，調幅41.4%；聯茂則維持「持有」，目標價由76元上修至96元，調幅26.3%。