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輝達股東會將登場 台指期夜盤由黑翻紅

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤25日開盤時，受外資在台股空單大增等拖累，以22,150點、下跌13點開出後，一度壓回至22,106點。圖／本報資料照片
台指期夜盤25日開盤時，受外資在台股空單大增等拖累，以22,150點、下跌13點開出後，一度壓回至22,106點。圖／本報資料照片

台指期夜盤25日開盤時，受外資台股空單大增等拖累，以22,150點、下跌13點開出後，一度壓回至22,106點，但在輝達（NVIDIA）將召開股東會，美股電子盤維持反彈步調中，多空逆轉，多頭嘗試收復22,200點關卡；截至21點30分左右，台指期夜盤維持在22,180點、上漲約20點附近遊走。

台指期夜盤25日晚間焦點，雖伊朗國會表決通過，將暫停跟國際原子能總署（IAEA）合作，為中東局勢再投出一個變化球，包括布蘭特原油、紐約輕原油價格小幅反彈，但輝達將在26日凌晨0點，在線上舉行2025年度股東大會，市場預期將再次釋放AI前景樂觀的訊號，再加上聯準會主席鮑爾將再次赴國會聽證會，前一日鮑爾表示，應靜觀其變關稅衝擊影響、但若通膨不如預期高時，降息或來得更早的立場，應不會發生改變中，那斯達克、標普電子盤維持小紅格局。

其中，台積電（2330）在夜盤交易中，21點30分時，多維持在平盤1,070元附近遊走，電子期在平盤附近遊走，半導體期下跌近0.7%，中型100期貨維持平盤震盪。

台股25日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲241點，收22,430點，其中，外資買超355.9億元，在台指期未平倉淨部位方面，外資淨空單大增2,323口至45,816口；投信則是買超57.5 億元、連四買，自營商買超18.2億元，三大法合計買超431.7億元。

市場專家建議，就技術面觀察，25日台股價漲量穩，站上年線，且5日、20日線皆上揚，提供下檔支撐，日KD黃金交叉，成交量若能維持20日均量約3,700億元，就有機會挑戰前方高點22,470，短線支撐暫看缺口低點22,201，盤面資金聚焦在AI 股，包括BBU、IP、散熱、伺服器、網通機殼等族群。

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