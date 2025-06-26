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溫室氣體盤查實作課程 開跑

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

為協助上市公司因應國際永續發展趨勢及加速接軌IFRS永續揭露準則，證交所櫃買中心、期交所及集保結算所共同舉辦「2025年度溫室氣體盤查實作工作坊課程」，將於近期於台中、台北、新竹與高雄等地共辦理六場次，提供上市公司參與機會。

證交所表示，工作坊課程內容涵蓋國內外溫室氣體管理趨勢、盤查標準與制度、範疇三量化流程及實務演練等，協助企業建構完整的盤查知識體系。

工作坊以「理論與實作」並重，由講師手把手教學並進行演練模擬，引導學員實際操作鑑別碳排放來源、蒐集數據與計算排放量，課後更設有Q&A交流環節，提升學習效果與互動性。

值得注意的是，今年特別規畫將工作坊分為「通用性」與「產業別」兩類型，企業可依需求選擇參加。

其中「產業別」針對半導體業、電子業與服務業三大重點產業，進行盤查作業的深度解析，包含產業標竿案例介紹、範疇三碳排特性與量化流程說明及盤查實務演練等，協助企業從產業特性出發，強化碳盤查技術與管理基礎。

工作坊課程後續將剪輯為影音檔上傳至「接軌IFRS永續揭露準則專區」及「ESG InfoHub」等網站，供所有上市公司觀看，藉以提升企業永續競爭力，並帶動整體產業邁向淨零之腳步。

證交所表示，未來將持續與相關單位合作，透過多元學習資源與教學形式，協助企業掌握ESG趨勢、提升揭露品質，攜手推動我國資本市場接軌國際，與企業共創永續價值。

證交所 櫃買中心 上市公司

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