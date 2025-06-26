強勢創高股 多頭悍將
美股盤高帶動外資回補，台股昨（25）日重登年線關卡，盤面題材股各自發揮，其中順達（3211）、玉山金等強勢創高股，扮演多方領頭羊，法人看好後市仍有輪漲空間，建議低接不追高。
以色列與伊朗達成暫時停火協議，美股四大指數全面收漲，激勵台股昨日開高走高，連二紅，蓄勢挑戰6月11日22,470點前波高點。
盤面上漲個股約900檔，多頭追價意願略有收斂，但仍有順達、勤誠、緯創、尖點、中砂、貿聯-KY、彰銀、玉山金、富世達、第一金、中信金、亞翔等股價領先改寫今年新高，並獲法人近五日買超逾1,000張，單日漲幅在0.3%至9.8%不等。
AI概念股仍為買盤追逐焦點，市場看好電池備援電力模組（BBU）成為GB300標配，帶動市場滲透率提升，順達昨日股價攻頂收228元，拉出連四紅，帶動勤誠、緯創、貿聯-KY、富世達等代工及零組件股收高。
台積電供應鏈近日亦吸引短多關注，中砂傳出客戶2奈米年底產能目標上修，及美國P2廠工程釋單潛在利多，法人上修目標價，昨日股價漲2.3%收323.5元，擺脫近一個多月整理格局，在手訂單創高的亞翔漲0.3%收338元，外資及投信追價未歇。
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