快訊

不到2個月升幅達7%！台幣升值壓力大 央行副總裁這樣看

台南光電弊案開庭！今傳喚黃偉哲作證 稱力暘總裁「拜會像陳情」

外資買超355億 布局南亞台積電、調節金融股

中央社／ 台北25日電

台股今天漲241.85點，收在22430.61點，三大法人同步買超，其中外資買超逾新台幣355億元，加碼南亞、台積電、緯創等個股，調節部位集中金融股，以及寶成、統一等傳產股。

台股今天漲241.85點，收在22430.61點，成交值新台幣3865.21億元。

三大法人同步買超，合計買超431.73億元。其中，自營商買超18.21億元，投信買超57.56億元，外資及陸資買超355.96億元。

值得注意的是，外資連2個交易日買超，自營商連2買，投信則連4買。

根據公開資訊指出，外資今天買超前10名中，南亞居冠，外資約買超3.1萬張、元大台灣50反1與台積電分居2、3名，買超張數分別為2.4萬張、2.3萬張，買超緯創2.2萬張，其餘依序為元大台灣50、陽明、聯電、華南金、彰銀、群益台灣精選高息（00919）。

相較之下，賣超榜則由凱基金居第1，單日遭外資調節超過10萬張。寶成、統一等傳產股也紛紛遭到減碼，賣超張數約在2萬張上下，布局人形機器人的廣宇也遭賣超約1.2萬張，其餘賣超個股清一色以金融股為主，包括台新金、中信金、富邦金、第一金、國泰金、元大金。

兆豐國際投顧指出，電子產業2025年出貨量預估年增率將呈個位數成長，因關稅影響，消費品多預先拉貨，下半年恐「旺季不旺」，不過，受惠CSP（雲端服務供應商）資本支出持續成長，GPU需求續增外，自研晶片市場續強，看好高階晶圓代工、IC設計服務及散熱產業。

傳統產業部分，兆豐國際投顧表示，因新台幣升值，購買力上升帶動出國旅遊意願增加，觀光旅遊股受惠，而由於人口老化、少子化所導致缺工與貿易保護主義環境下，將進一步驅動自動化產業加速升級的自動化設備產業。

新台幣 外資

延伸閱讀

影／爭高雄市長初選 許智傑、邱志偉、賴瑞隆發表願景

再加碼1張緯創！直雲曝自己「ALL IN不留現金」：沒有利空就要強力做多

高雄市長綠初選開打 邱志偉、許智傑爭取台積電一奈米進駐

台積電晶圓代工2.0市占 創新高

相關新聞

台幣升勢起！外資大買反向ETF疑「干擾匯市套利」 央行「一措施」反制

熱錢禿鷹左手買台股、右手敲進反向ETF，在國內滯留更長時間、具炒匯嫌疑，中央銀行副總裁嚴宗大25日表示，為避免外資匯入後...

中鴻股東會／總經理朱敏：鋼市未來須注意這四大變數

中鴻（2014）25日股東會，總經理朱敏指出，鋼市短期需注意四大變數。一是美國對全球鋼品徵收高額關稅，7月9日川普所設下...

外資兩天大買648億元！6月來賣超轉買超 凱基金靠「它」翻身

台股25日收盤上漲241.85點，終場以22,430.61點作收，年線到手！三大法人持續同步買超，其中外資擴大加碼355...

三大法人擴大買超431億元 台股上年線、凱基金竄上人氣王

台股25日在台積電（2330）填息達陣衝上1,070元，加上輝達（NVIDIA）股東會前，緯創（3231）、緯穎（666...

台股收盤上漲241點收22,430點 台積電收1,070元上漲20元

台股25日收盤上漲241.85點，終場以22,430.61點作收，成交量3,865.21億元；台積電（2330）收盤價1...

IC 設計火力全開！笙泉點火4檔亮燈、創意突圍年線

台積電（2330）完成填息，輝達股東會即將登場，雙重利多點燃市場熱情，台股電子族群25日士氣大振，其中IC設計族群更是不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。