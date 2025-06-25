中鴻股東會／總經理朱敏：鋼市未來須注意這四大變數
中鴻（2014）25日股東會，總經理朱敏指出，鋼市短期需注意四大變數。一是美國對全球鋼品徵收高額關稅，7月9日川普所設下的暫緩期限將屆，外界猜測期限可能會延長，若美國與其他國家談判順利，不確定因素有望消除。
第二，今年第3季將有數個對中國大陸的鋼鐵反傾銷案初判宣布，屆時市場供應鏈勢將轉變。
三，以伊戰爭方面，雖然川普宣稱已停火，但未來動向仍不可知。在開戰前伊朗每年向西亞地區出口的鋼鐵產品約1,000萬公噸，而圍繞著這個鋼鐵市場缺口的競爭，以及油價波動導致物流成本的變化，可能會持續一段時間。
四，同時今年中國大陸是否能終結「買單出口」亂象，及是否能確實做到「去產能」，以解決懸宕多年的產能過剩問題，均是必須持續關注的議題。
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