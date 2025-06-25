台幣升勢起！外資大買反向ETF疑「干擾匯市套利」 央行「一措施」反制

熱錢禿鷹左手買台股、右手敲進反向ETF，在國內滯留更長時間、具炒匯嫌疑，中央銀行副總裁嚴宗大25日表示，為避免外資匯入後，大舉加碼反向ETF炒匯，央行早在2020年便與金管會達成共識，明定外資持有反向ETF，占ETF的發行量不得超過30%，且央行每天都在監控外資動向，只要查到外資疑似炒匯，就會「下逐客令」、要求立刻匯出。

立法院經濟委員會今天邀請國發會、經濟部、央行等相關部會就「因應國際經貿情勢變化，如何協助我國產業面對台幣匯率及國際能源價格遽變」進行報告。

立委楊瓊瓔詢問，外資透過加碼反向ETF，規避央行對外資匯入後，不得在台停留超過七天的規定，央行是否有具體因應措施。對此，嚴宗大回應，央行早在2020年便與金管會達成共識，明定外資持有反向ETF，占ETF的發行量不得超過30%。

央行曾在2020年11月發布新聞稿指出，外資匯入後投資台股，若需要避險，可以加碼台指期貨，依規定外資從事台指期貨交易的保證金應以外幣繳交，且只需匯入少量外幣保證金即可，不必兌換為新台幣；但央行發現，外資未加碼台指期，選擇購買台股反向ETF，須全額匯入外幣兌換為新台幣交割，顯示「醉翁之意不在酒」，匯入目的並非炒股。

央行認為，外資買台股之餘又同時買反向ETF，股票部位已無風險，但買1元股票，卻匯入2元，在新台幣匯率升值期間，外資大量匯入購買台股反向ETF，加重新台幣升值壓力，亦有賺取額外匯兌利益的意圖，疑有炒匯之嫌。當時，央行與金管會達成共識，明定外資持有反向ETF，占ETF的發行量不得超過30%。

嚴宗大今天強調，央行每天都在監控外資證券投資的資料，今年以來確實看到有些外資有類似情況，央行查到後，就立刻下令，要求熱錢盡快把錢匯出。