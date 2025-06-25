解決「僵屍權證」問題 證交所推出提前下市機制

為解決「僵屍權證」問題，臺灣證券交易所25日董事會通過，為減少市場無交易的冷門認購（售）權證，如無流通在外發行單位且最新履約價格或點數達到價內或價外百分之20以上等條件，得申請提前終止上市。

市場人士分析，新制將有三大功效，包括釋出券商發行額度，讓券商發行更有彈性，進一步來說，當股市大多頭時，券商可以更靈活調整商品策略，換上較具吸引力的權證；避免條件不佳權證卡住券商頻寬，可釋出網路頻寬；券商可伺機發行更適合市場需求權證，有利活絡台灣權證市場。

低流動性股票被稱為「殭屍股」，強制下市機制2020年4月1日將正式上路；「僵屍權證」通常是指交易量極低、流動性不足的權證，仍在市場掛牌，但幾乎無人問津。「僵屍權證」對投資市場可能三大影響，包括(1) 價格失真風險：由於成交稀少，價格可能無法真實反映其理論價值，容易出現價格異常或被操縱的情況；(2)投資人誤判風險：新手投資人可能因不了解流動性風險而誤買僵屍權證，導致無法順利出場或遭遇損失；(3) 市場信心受損：若僵屍權證比例過高，可能讓投資人對整體權證市場的活絡程度產生疑慮。

對證券商來說，將產生造市成本增加，因發行人仍需提供報價與避險操作，即使該權證幾乎無人交易，也會增加維運成本；以及資源配置效率低，因券商資金與人力投入在無效商品上，可能影響其他更具潛力商品的開發與推廣；還有造成品牌形象受損，因若發行過多僵屍權證，可能被市場認為是「亂槍打鳥」發行，影響專業形象。

對證交所來說，也可能面臨僵屍權證過多稀釋整體市場的活絡度與透明度，降低市場吸引力，以及監理壓力增加，因需投入更多資源監控異常報價與潛在操縱行為，增加管理成本。

其實台灣證交所與櫃買中心近年有進行制度優化，例如提高發行門檻、縮短存續期間、強化資訊揭露等，目的就是希望讓權證市場更健康、更具吸引力。

證交所25日董事會通過增修「認購（售）權證上市審查準則」第9條之1、第11條及「營業細則」第43條之1，除上（下）限型權證外，發行人於發行計畫、銷售及上市公告中載明，如無流通在外發行單位且最新履約價格或點數達到價內或價外百分之20以上等條件者，得申請其提前終止上市。

據了解，上（下）限型權證目前在國內市場已幾無券商發行。