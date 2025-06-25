外資兩天大買648億元！6月來賣超轉買超 凱基金靠「它」翻身

台股25日收盤上漲241.85點，終場以22,430.61點作收，年線到手！三大法人持續同步買超，其中外資擴大加碼355.97億元，連兩日刷新今年買超記錄，累計回補達648.62億元，也逆轉6月來賣超情勢，累積轉為買超285.68億元。統計外資25日買賣超個股發現，買超南亞（1303）31,982張最多，其次為「00632R」，另外，晶圓雙雄皆獲買超，台積電（2330）買超倍增至23,559張、列買超第三大，聯電（2303）也繼續加碼16,283張，老AI緯創（3231）亦擴大買超達22,342張。

但今日凱基金（2883）仍深陷土洋對作拉鋸戰，所幸自營商擴大加碼15,260張助拳，終於聯手投信撂倒外資空頭大軍，凱基金並衝上人氣王寶座，股價也收高1.26%、成功站上5日線。其中，外資25日再砍101,411張，續列賣超第一大，且近4日天天倒貨逾10萬張，連5日賣超達460,659張；但相反的，投信卻連4日天天買超逾9萬張，累計連8個交易日買超達389,654張。

以伊暫停火，加上FED主席鮑爾釋出若通膨穩定，不排除7月降息的可能性，帶動美股四大指數全面收高，科技股為主的費半指數更勁揚3.77%，激勵台積電ADR也強漲4.65%，加上輝達（NVIDIA）股東會在即，台積電早盤趁勢衝高，終結走了10個交易日的填息之路，帶量收高在1,070元，上漲20元，漲幅達1.9%，市值續增至27.75兆元。

而輝達股東會在即，市場高度關注黃仁勳對未來AI技術、運算平台布局的最新看法，其中新一代AI晶片GB300系列備受矚目，且近日傳出鴻海下半年可望出貨GB300的消息，引爆BBU族群攻勢，今日包括新盛力、順達皆漲停作收，AES-KY、加百裕、泰碩、系統電、台達電等也聯袂揚升。