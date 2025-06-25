三大法人擴大買超431億元 台股上年線、凱基金竄上人氣王

台股25日在台積電（2330）填息達陣衝上1,070元，加上輝達（NVIDIA）股東會前，緯創（3231）、緯穎（6669）、世芯-KY（3661）、聯發科（2454）、創意（3443）、神達（3706）等AI族群強力暖場，且凱基金（2883）最後一盤爆出7.4萬張大量拉尾站上5日線並拿下人氣王的合力拉抬下，集中市場續漲241.85點、收22,430.61點，成功突圍年線，成交值降至3,865.21億元，三大法人擴大買超431.73億元，包括外資加碼敲進355.97億元。

個股方面，台積電填息達陣收在今日最高價1,070元，成交值達411.04億元，市值也續增至27.75兆元。此外，今日共20檔收漲停，AI概念族群最風光，其中偉訓（3032）、新盛力（4931）、安國（8054）、動力-KY（6591）、順達（3211）成交量皆達萬張以上；而人氣王由金融股的凱基金以165,875張奪得。

統計三大法人25日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）加碼敲進355.97億元，投信買超57.56億元；自營商買超（合計）18.21億元，其中自營商（自行買賣）買超5.91億元、自營商（避險）買超12.3億元。

統計今日收漲停個股共20檔，AI相關領風騷，其中偉訓、新盛力、安國、動力-KY、順達成交量達萬張以上。依漲幅排序為：偉訓收86.9元、成交量12,599張；笙泉（3122）收22.6元、成交量243張；台灣銘板（6593）收75.1元、成交量3,154張；康普（4739）收48.6元、成交量929張；新盛力收93.9元、成交量39,822張；笙科（5272）收22.1元、成交量702張；喬山（1736）收177元、成交量3,706張；美琪瑪（4721）收66.4元、成交量2,310張；東哥遊艇（8478）收166元、成交量585張；安國收122元、成交量23,865張；大略-KY（4804）收5.11元、成交量347張；動力-KY收77.8元、成交量11,462張；台灣精材（3467）收66.7元、成交量425張；瑞耘（6532）收65.6元、成交量865張；順達收228元、成交量37,346張；立凱-KY（5227）收27.25元、成交量142張；創意收1,225元、成交量4,542張；台郡（6269）收52.9元、成交量5,088張；志強-KY（6768）收109.5元、成交量2,479張；台揚（2314）收11.45元、成交量2,862張。

統計成交量逾10萬張個股共四檔，股價僅南亞科（2408）收低。依序為：凱基金165,875張，股價漲1.26%、收16.1元；華邦電（2344）147,167張，股價漲1%、收20.25元；南亞科136,963張，股價跌3%、收55元；緯創120,910張，股價漲4.58%、收125.5元。

統計25日成交值超過百億元個股有4檔。其中，台積電411.04億元，股價漲1.9%、收1,070元；緯創150.5億元，股價漲4.58%、收125.5元；華碩（2357）121.6億元，股價跌6.04%、驚險守住700元大關；股后世芯-KY達103.39億元，股價漲3.97%、收2,880元。