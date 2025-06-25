AI股點火、台積電填息 台股收漲241點越過年線

緯創不漲停但漲不停，今天緯創突破平台整理區！ 因為以伊戰爭大幅地降溫，帶動美股昨天開高走高，很多指數都已經逼近前高，加上聯準會也有釋出降息的訊號，氣氛可說是非常地好，台股還是會被美股影響，美股必須強勢！ 今天台股表現也相當地不錯，尤其我們103元買的緯創今天更是一舉突破這波120元平台壓力。

2025-06-25 11:19