台股收盤上漲241點收22,430點 台積電收1,070元上漲20元

台股25日收盤上漲241.85點，終場以22,430.61點作收，成交量3,865.21億元；台積電（2330）收盤價1,070元，上漲20元，漲幅1%。

今日成交金額大且走高為：緯創（3231）、順達（3211）、世芯-KY（3661）、緯穎（6669）、聯發科（2454）、寰宇-KY、神達（3706）、萬潤（6187）及創意（3443）；成交金額大且疲軟者則為：華碩（2357）、南亞科（2408）、台光電（2383）、晟銘電（3013）、聯電（2303）、新日興（3376）、廣宇（2328）、長榮（2603）及台燿（6274）。

第一金投顧表示，中東戰事停火，為市場上漲提供充份空間，後續除觀察聯準會降息態度、半導體關稅談判、第2季匯率影響財報之外，近期逢股東會、法說會、除權息，相關概念股可以做留意。

回歸產業基本面，短線儘管可能震盪，但中⻑線仍正向看待AI，盤面短線震盪不影響中⻑線多頭看法，隨著AI應用持續成⻑，將帶動台股有撐，逢低優先布局績優權值股，AI仍是2025年的成⻑主旋律，選股仍以有成⻑動能的產業為主，持續關注關稅動態變化之外，目前以AI相關展望最明確，成⻑性也最好，2025年有成⻑動能的企業將是資⾦持續關注的對象。

其他消費性產品，像是PC及手機，雖然2025年可能有換機潮，但仍需觀察總體經濟景氣及消費者預算的變化而定，惟有AI，特別是伺服器相關，隨著AI應用資料運算及傳輸量更大，應用上更加成熟，在雲端服務供應商持續加大資本支出情況下，相關供應鏈將持續受惠；中⻑期而⾔，以AI伺服器規格升級受惠的零組件廠相對受到關注。

AI後市仍正向看待，績優股可持股續抱，或逢低留意介入機會，AI股漲多難免震盪拉回，拉回可留意低基期成⻑股，目前較看好的族群仍是圍繞在AI及景氣復甦相關，包括IC設計、PC/NB/Server組裝、光通訊，IC設計主要看 ASIC族群，CSP業者自研AI晶片，ASIC廠商將受惠，還有手機晶片IC、PC周邊IC也有間接受惠AI終端裝置換機潮及規格提升，光通訊方面，由於AI伺服器要求傳輸速率高，規格提升也將帶動產業成⻑。

傳產股短線則可留意玻璃陶瓷、電器電纜、居家生活、運動休閒等表現強勁族群，中⻑線仍舊為原物料、車用、綠能重電成⻑股。選股上依舊回歸基本面，有獲利成⻑的公司才能保護股價下檔風險，大型股找低基期AI權值股，小型股可留意短線資⾦匯聚、具成⻑潛力、獲利虧轉盈等轉機股。短線可留意盤面較強的各族群或接下來營收亮眼等類股，⻑線聚焦持續成⻑產業趨勢及季報年報，有拉回再作⻑線布局，並嚴控持股水位與風險。