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IC 設計火力全開！笙泉點火4檔亮燈、創意突圍年線

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台積電（2330）完成填息，輝達股東會即將登場，雙重利多點燃市場熱情，台股電子族群25日士氣大振，其中IC設計族群更是不乏題材，火力全開，包括笙泉（3122）、笙科（5272）、安國（8054）、創意（3443）等接力漲停，攻勢凌厲。

其中，笙泉因切入散熱與機器人應用領域，早盤跳空漲停鎖死在22.6元，激勵笙科同步快攻漲停22.1元，雙雙飛過月線，此外，安國集團作帳行情也持續發酵，盤中高掛紅燈、登上122元，平4個月波段高位。另一方面，千金族群也不讓小兵專美於前，由創意衝上漲停帶隊，世芯-KY（3661）、力旺（3529）、祥碩（5269）、聯發科（2454）等全數走揚，展現多頭氣勢。

ASIC設計大廠創意近期遭三大法人連續賣超8個交易日，24日終於見到回補買單835張，帶動股價開高攻上漲停1225元，飛過月線與年線。創意前5月合併營收達107.08億元，年增9.9%，表現穩健。法人指出，創意2025年營運可望有雙引擎驅動，除了加密貨幣應用訂單將貢獻約三成營收比重，第4季起更將有雲端服務業者（CSP）相關案件進入量產，推升全年營收年增率上看17%。

展望2026年，預期將有三家CSP客戶專案啟動貢獻，加上中小型AI新創公司與傳統IC設計業者持續開案，案源動能延續，整體業績成長可期。

笙泉於法說會中宣布，推出全新32位元BLDC解決方案，並積極強化策略聯盟布局。公司攜手關係企業呈功電子，聯合開發MOS產品矩陣及小型IPM模組，雙方合作瞄準AI散熱與機器人關節等高成長潛力的新興應用市場。此舉不僅展現集團間的協同效益，更突顯整合資源的競爭優勢，為未來業務拓展奠定堅實基礎。

IC設計

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