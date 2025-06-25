0050 PK 006208 挾規模領先近4千億優勢，費率仍更便宜

晉身為亞洲十大ETF的國民ETF 元大0050在完成分割重新上市之後，也帶動另一檔和0050同質性相當高的富邦006208跟著申請分割，這時許多投資人就會對這二檔ETF進行PK，其中，經理費率更成為比較重點，雖然006208在調降經理費率之後，拉到和0050同樣水準，但很多投資人忽略之處在於，真正的實質費率還要搭配基金規模來計算，根據雙方的現行規模試算之後，006208仍比0050高出1.75個基點，原因就在於規模差異太大，目前0050的基金受益人數121.3萬人，不但大幅領先006208逾50.7萬人，總規模6337.5億，更領先006208大約3973億元，使得0050經理費率換算之後仍更便宜。

0050分割之後，進場價大幅降為原本的四分之一，6月24日的收盤價為47.49元，而尚未分割的006208為111.45元，對小資族而言，0050的入場門檻大為降低，也讓同類型的ETF更感壓力。倘若以日均成交量觀察，0050分割之後重新上市，日均成交量約為13.5萬張，亦遠高於006208的8740張，也使006208不僅跟進降價，也跟進調降費率。

觀察經理費率調降的版本，目前006208宣布經理費率調降的版本，和0050一致，1千億以下的部分為0.15%，1千至5千億為0.1%，5千億至1兆為0.08%，超過1兆為0.05%，這套版本表面上看來和0050相同，但真正決定費率落差的秘訣，則在於規模的落差。

政大商學院副院長周冠男分析，006208在經理費率調整之後，雙方的級距費率都一樣，但由於二者的規模差異太大，所以實際費率仍有一段差距。他直接引述數據計算，依現行規模計算之後的結果，0050的經理費率為0.1037%，006208則為0.1211%，仍比0050高出1.75個基點。

而0050現在總規模6337.5億元，倘若規模再增至7500億以上，那麼依照不同級距所計算出來的經理費率，將更進一步降至0.1%，發揮更大的規模帶動降率優勢。至於另一個比較點保管費率，這二檔ETF的保管費率，在調整之後都從原本的0.035%降至同樣水準，1兆元以下的部分為0.03%，超過1兆元的部分則為0.025%。

就統計數據觀察，0050在今年1月24日宣布調降費率以來，淨申購金額已達1952億元，相較006208同期的淨申購金額453億，0050的淨申購金額已領先約1499億元，這也是006208必須跟著降價的主因，但由於0050仍有強大的規模領先優勢，因此表面上的新費率若以規模來換算，仍是以0050的實質費率划算。