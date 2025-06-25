鴻海日 K 連三紅上攻半年線 大摩看好三大業務推升獲利續航

鴻海（2317）目前日K連三紅，上檔將挑展半年線。摩根士丹利（大摩）證券最新報告指出，鴻海AI伺服器機櫃出貨全年將加速、GB300伺服器機櫃自製液冷零組件供應將提升、電動車製造業務等三大亮點，因此維持「優於大盤」評等、目標價200元。

大摩台灣區研究部主管施曉娟表示，近期鴻海投資人會議未來展望樂觀，指出AI伺服器出貨將逐季成長，全年動能加速；並預期GB200與GB300伺服器機櫃出貨將穩步提升，其中新一代GB300機櫃將自2025年下半年開始出貨，成為成長關鍵。

液冷技術方面，為因應AI伺服器高效能散熱需求，鴻海持續積極發展整合式液冷系統。值得注意的是，GB300將導入更多自製液冷零組件，包含液冷快速接頭（UQD）、冷卻液分配裝置（CDU）與冷板（Cold Plate）等，部分零件已通過客戶認證，預期將隨機櫃出貨而同步放量。

在電動車業務方面，鴻海與三菱汽車合作生產電動車，預計自2026年起貢獻營收。同時，看好日本電動車市場潛力，並透露未來有機會宣布與第二家車廠的合作案，拓展版圖。另外，針對市場關注的匯率波動議題，鴻海指出影響有限，新台幣對美元每變動一元，僅對公司毛利率造成約0.1個百分點影響，後市營運仍穩健。

另外，高盛證券則給予鴻海「買進」評等、目標價233元。高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱補充，鴻海看好AI伺服器市場持續成長，目前提供多種架構的AI伺服器產品，涵蓋GPU與ASIC等晶片平台，並配備氣冷與液冷雙方案的散熱解決技術，展現完整技術能力。針對液冷零組件策略，鴻海強調將採「自製與外購並行」模式，不會全面自行生產，將持續與供應鏈合作，提升整體彈性與效率。

張博凱提醒，儘管鴻海積極布局AI伺服器與電動車等新興領域，但市場仍關注未來營運可能面臨的風險，主要風險包括：AI伺服器業務成長若不如預期，恐影響整體動能；電動車整體解決方案在組裝、設計、軟體與半導體等關鍵面向表現若未達標，將影響市場接單與擴張計畫；全球產能擴張速度若低於預期，可能限制業績規模放大；消費性電子市場競爭加劇，恐壓縮毛利空間。