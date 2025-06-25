再加碼1張緯創！直雲曝自己「ALL IN不留現金」：沒有利空就要強力做多

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聯合新聞網／ 直雲的股票投資筆記
台股示意圖／聯合報系資料照
台股示意圖／聯合報系資料照

緯創不漲停但漲不停，今天緯創突破平台整理區！

因為以伊戰爭大幅地降溫，帶動美股昨天開高走高，很多指數都已經逼近前高，加上聯準會也有釋出降息的訊號，氣氛可說是非常地好，台股還是會被美股影響，美股必須強勢！

今天台股表現也相當地不錯，尤其我們103元買的緯創今天更是一舉突破這波120元平台壓力。

要突破壓力不簡單，我認為只要突破也會讓更多人想要進來追價，我仍然非常地看好我們的緯創，畢竟緯創可說是利多最多的AI股票，尤其AI更是未來！

昨天113.5元買的欣興今天也已經解套賺錢，我昨天看大家對於昨天現買現賠很擔心，但昨天收盤了不起也才賠1%多，大家要對於小賠平常心。

何況欣興的歷史高點在261，現在離之前高點這麼遠，也沒有所謂的追高問題，我們仍然看好欣興會再走一段。

目前的股市又回到了我說的沒有利空狀態，沒有利空就是強力做多，我今天把身上最後的錢湊一湊買了1張緯創，現在就持有21張緯創加上所有股票，身上就真的沒有錢了。

我這18年投資投資生涯幾乎都all in，長多股市其實滿有效率，大家不一定要all in，但是不要留一堆現金等下跌加碼，可能越買越貴喔！

◎本文內容已獲 直雲的股票投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

聯準會 緯創 欣興 台股

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