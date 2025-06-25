輝達股東會倒數！台積電填息達陣 AI 股搶漲熱場

AI晶片霸主輝達（NVIDIA）即將於台灣時間6月26日凌晨召開2025年度股東大會，市場高度關注其AI生態鏈布局與最新技術進展，25日台廠AI概念股全面動起來，呈現熱場行情。除台積電（2330）強勢填息成功，一度勁揚至1065元，為171.5萬股民帶來信心，同時，緯創（3231）、緯穎（6669）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）、世芯-KY（3661）、雙鴻（3324）與奇鋐（3017）等「老AI」指標股也一片漲聲，搶在輝達重大時刻前率先表態，為台股AI行情再添柴火。

本次輝達股東會將以線上形式舉行，除董事會改選、高層薪酬方案等常規議題外，市場聚焦於Blackwell與Rubin平台量產進度、AI超級平台戰略細節，以及未來資本支出與股東回饋政策。輝達過去一年在AI核心領域持續突破，包括Blackwell架構量產、NIM與Nemo模型家族推展、RTX 50系列GPU亮相，以及自駕車、Omniverse雲平台和機器人領域的積極布局。輝達股東大會不僅牽動自身股價與產業動向，也成為觀察全球AI產業鏈與台股AI族群表現的重要風向球。

另外，市場高度關注輝達執行長黃仁勳近期依照預先設定的10b5‑1交易計畫，陸續出售約600萬股公司股票，總價值達8.1億美元。該交易計畫自2025年3月啟動，預計執行至年底，屬於常規性財務安排，並非因為掌握內部消息或對公司業績表現不看好。分析人士指出，這類依規劃進行的股票出售，有助於提升交易透明度，避免外界過度解讀個人動向對公司前景的影響。

而台積電自2019年起改採季配息，前22次除息皆順利完成填息，其中有18次在除息當天快速填息。而2024年第4季現金股利股約4.5元，在6月12日除息，雖未如市場預期再重播「秒填息」劇碼，甚至「單日填息」也未能達成，但在國際情勢緊張局勢下，經歷10個交易日達成第23次填息任務，也大振台股多頭信心。

另，股后世芯-KY近期股價陷入整理，24日更退出月線之外，惟25日早盤買盤積極進駐，推升股價一度強彈逾4%、達2915元，一舉收復昨日失土並站回5日線上。法人表示，世芯-KY第2季為其未來幾季的營運低點，第3季將開始出貨先進駕駛輔助系統（ADAS）晶片，下半年更有雲端業者（CSP）特殊應用晶片（ASIC）的NRE，2026年將迎接新一代CSP晶片的量產爆發期。