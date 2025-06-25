日月光股東會／營運長吳田玉：關稅政策不確定性影響投控全球布局

全球封測龍頭日月光投控（3711）25日舉行股東會，看待市況，營運長吳田玉表示，關稅政策不確定性影響投控全球布局，靜待政策底定，且因應人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）測試需求，美國測試廠積極規劃中。

回顧先前，輝達在4月中旬宣布與台積電（2330）、鴻海（2317）、緯創（3231）、艾克爾（Amkor）、日月光投控旗下矽品等夥伴合作，首度在美國設廠生產AI超級電腦，預計未來4年將在美國生產價值高達5,000億美元（約新台幣16.2兆元）的AI基礎設施。

對此吳田玉透露，因應客戶需求，日月光投控美國測試廠積極規劃中，其他客戶需求則持續審慎評估，另外，吳田玉強調，前進美國製造需考量多重先決條件，包括客戶支持、時間就緒、人員到位等因素，產業技術和支援條件要移植到不熟悉的地方，並不容易，他以台積電美國亞利桑那州設廠為例指出，台積電在美國布局新廠就非常成功，「相當不簡單」。

談到近期新台幣匯率大幅升值，吳田玉坦言，短期影響難免，匯率升值，產業相對辛苦，但匯率升值也反應國家競爭力，匯率起伏本來就是產業應考慮的變項，日月光投控同樣歷經過新台幣匯率起伏波動的時候，已累積成熟的因應策略。