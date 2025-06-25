台股漲逾200點 台積電續揚AI族群點火
以伊停火協議提振，美股4大指數收盤勁揚，帶動台股今天開高續強，早盤漲逾200點，越過年線約22269點，盤中維持高檔震盪。台積電上漲10元，至1060元，AI族群點火。
伊朗與以色列之間脆弱的停火協議似乎度過了第1天，華爾街股市4大指數收盤齊揚，其中道瓊工業指數上漲逾500點、費城半導體指數挺升3.77%。
台股今天以22341.87點開高，早盤最高至22417.54點，上漲逾228點，盤中維持高檔震盪。
至10時10分左右，加權指數上漲159點，至22348點，漲幅0.72%；電子股漲0.98%、金融股上揚0.21%，櫃買指數漲0.61%。
觀察權值股，台積電盤中上漲10元，至1060元，漲幅0.95%，鴻海小幅上揚、聯發科漲逾1%。
受惠AI需求，特殊應用IC（ASIC）設計服務廠大漲，世芯-KY、創意漲逾4%；伺服器廠普遍勁揚，緯穎漲近4%，緯創漲逾2%，24日強漲的華碩走跌，下跌近5%。
PCB中小型股落後補漲，台郡、嘉聯益觸漲停，定穎股價強漲逾8%。
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