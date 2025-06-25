台股早盤漲於200點 台積電開高10元

台股25日開盤指數上漲153.11點，開盤指數為22,341.87點。台積電（2330）開盤價1,060元，上漲10元。

群益投顧表示，大盤指數一舉站回短天期均線之上，但短期均線偏空架構，尚待多方續攻量能扭轉，短線格局先以整理看待。以短多熱門標的為主，參考短線技術面變化區間操作因應。

操作題材可留意：

1.,Switch 2鏈持續受惠─Switch 2開賣前四天全球銷量就突破350萬台，改寫任天堂遊戲機史上最佳開局紀錄，並超越SONY PS4創下首周銷量紀錄，6/26新加坡、泰國、菲律賓，7/3馬來西亞，7/10台灣等地將陸續開賣，預期再掀銷售熱潮。供應鏈營運可望持續受惠。

2.DDR4現貨價大漲─受惠國際大廠停產DDR4，帶動現貨報價短短兩周就大漲約46%，不僅追上DDR5甚至比DDR5貴一倍，形成價格倒掛的現象，預期將帶動第3季合約價向上，除南亞科（2408）、華邦電（2344）等記憶體廠獲利可望逐步提升，手握庫存的記憶體模組廠也將受惠。

周二（24日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為43,089.02點，上漲507.24點、漲幅1.19%；S&P500指數上漲1.11%；那斯達克指數上漲1.43%；費半指數上漲3.77%。台積電ADR漲4.65%，收在220.09美元，較台北交易溢價23.8%。

投資人對以色列和伊朗達成脆弱停火協議表示歡迎，聯準會（Fed）主席鮑爾就降息前景發表持平的言論。英特爾（Intel）和超微（AMD）大漲超過6%；輝達（NVIDIA）漲2.6%；博通上漲3.9%，收在歷史新高，滙豐將這家半導體製造商的評級從「觀望」調高至「買進」。

鮑爾表示，「如果通膨壓力確實得到控制，那麼我們就將具備降息的條件，較早而非較遲」，「但我不想指明具體哪次會議。我認為我們沒有必要倉促行事，因為經濟仍然強勁」。

三大法人周二集中市場合計買超339億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超291.8億元，投信買超4億元，自營商（自行買賣）買超9億元，自營商（避險）買超34億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加266口至2,095口，其中，外資淨空單減少304口至43,493口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少420口至2,042口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,300點，周賣權最大OI落在21,000點 ; 月買權最大OI落在22,500點，月賣權最大OI落在20,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.84上升至1.12。VIX指數下降1.71至24.51。外資台指期買權淨金額-0.77億元 ; 賣權淨金額-0.14億元。整體選擇權籌碼面偏多。