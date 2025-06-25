以伊停火美股勁揚 投顧：台股回歸基本面

房市經歷2023年新青安政策推波助瀾，帶動一波熱潮，不僅房價齊漲，營建股股價也出現多年難得的大行情；然而進入2024年下半年，在央行第七波打炒房政策壓力下，營建股行情急轉直下。 股添樂在最新影片中指出，許多原本想賺價差的散戶被套牢，變成「只能領股息」，並分享他如何從宏觀趨勢與個別公司體質出發，評估營建股未來走勢。

2025-06-25 08:10