資金簇擁 台股18千金再現

台股昨（24）日強漲，千金股俱樂部熱鬧滾滾，AES-KY（6781）勁揚65元，終場重返千元大關收在1,020元，帶動大盤再現18千金榮景。

台股自第2季以來，受川普關稅等政策、新台幣匯率走升等因素干擾，資金從中高價股流出，千元俱樂部一度僅剩下13檔，但隨國際金融情勢逐漸平穩，對等關稅干擾消退，資金活水再次湧入高價股，繼康霈*上周站上千金後，AES-KY昨日也重返千金俱樂部，不僅較去年底的16檔增加兩檔，也重回去年24,000點大關時的18千金榮景。

市場買盤近期流向AES-KY的原因在於該公司第1季毛利率增加至39.2%，單季大賺近一個股本，並寫下近十季以來高點。法人圈認為，在資料中心擴建需求帶動下，AES-KY電池備援電力模組（BBU）營收占比將持續增加，今年整體營收成長率將優於去年。

高價股受到青睞，18檔千金股昨天僅世芯KY下跌1.5％，其餘17檔皆紅通通，股王信驊大漲285元收在4,660元，表現亮眼。

另外，AI族群的旺矽昨日股價上漲28元，收在波段新高價的925元，也拿到千元俱樂部的準入場券，主要是受惠人工智慧（AI）帶動先進製程不斷推進，讓測試需求水漲船高，去年及今年旺矽均有30%左右擴產，今年仍陸續有新產能開出，面對7奈米、5奈米、3奈米一路演進至2奈米製程的挑戰，旺矽已提前與先進晶片設計大廠展開聯合開發，掌握最新測試需求。