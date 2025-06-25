台股法人同買報復性大漲 收復半年線、22,000點等五關卡

台股在美國總統川普宣布以色列、伊朗將停火，為期12天戰爭有望結束下，昨（24）日三大法人共買超340億元，指數報復性大漲456點收在22,188點，一舉收復5日、10日、月、半年等四線及22,000點關卡，「五燈全亮」，市場看好後市蓄勢挑戰年線大關。

三大法人合計買超340.3億元，以外資最大手筆，買超292.6億元，由賣轉買，為6月以來第二大買超單日，在台指期未平倉淨空單減少304口至43,493口；投信則是加碼4.5億元、連三買，自營商買超43.1億元、由賣轉買。

八大公股行庫則是逢高調節61.2億元，由買超轉賣超。

市場預期伊朗的報復性手段有限，川普清晨在自家社群「真實社群」發文宣布，伊朗將率先停火，在第12小時以色列將接續停火，這場「12日戰爭」有望結束，美股電子盤率先反彈，日、韓、台等主要亞股昨天全面走揚。

台股大漲，台積電（2330）勁揚30元、漲幅2.9%，貢獻大盤約250點，鴻海、廣達等漲幅也超過2.6%；19大類股全面上漲，玻陶、電子等主流領攻，其中玻陶大漲4.6%最強勢，電子、電纜、造紙、水泥等也都走強。

加權指數終場大張456點收在22,188點，上市櫃公司合計市值單日大增1.6兆元，來到77.7兆元。成交量為4,016億元。

永豐投顧總經理李學詩、富邦投顧董事長陳奕光表示，台股在昨日報復後性反彈後，後市將回歸基本面，其中，第2季新台幣匯率走升，許多上市櫃公司面臨匯損壓力，但觀察4、5月整體營收都寫下歷史同期新高，單季獲利有望達1兆元，應可連續第五個季度突破兆元水準，將帶動台股持續向上挑戰年線大關。

台新投顧總經理江浩農指出，大盤後市欲站回年線，投資人可觀察量能變化，其中，可否增溫至4,000億元以上，將是重要關鍵；中東緊張局勢告一段落後，至7月9日川普對等關稅豁免結束前，將進入利空空窗期，個股開始反映6月營收等基本面變化，看好人工智慧（AI）、記憶體、PCB等科技材料升級概念、重電、生技等等，以及櫃買指數遠在年線之下，搭配半年報作帳題材，股價落後的中小型股，都將有望成為盤面主流。