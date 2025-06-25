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小摩：亞洲科技股再漲20% 點名台積、台達電可牢牢抱住

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合報導
摩根大通（小摩）。 路透
摩根大通（小摩）。 路透

摩根大通（小摩）分析師團隊表示，在AI強勁動能帶動下，亞洲科技股今年有望再上漲15%至20%，漲勢甚至能持續12個月，台股中首選台積（2330）、台達電

以伊停火消息讓亞股昨（24）日全面勁揚，加上小摩按讚亞洲科技股，AI股昨天群起表態，扮演台股多頭總司令，台積電勁揚2.9%、收1,050元；台達電大漲4.2%、收417元，改寫2月上旬以來新高價。

摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）等分析師發布報告表示：「AI將持續帶領（亞股）這波上漲周期，原因是2025年資料中心資本支出成長，而且對2026年的成長更有信心。」

哈戈谷團隊在報告中指出：「我們不建議在未來三個月內從AI類股大幅撤離資金，而是傾向於牢牢續抱贏家。」

摩根大通的首選股票包括亞洲地區的最大晶片製造商，例如晶圓代工龍頭台積電、南韓記憶體大廠SK海力士、日本自動化測試與量測設備製造商愛德萬測試（Advantest），以及台達電。

報告指出，這些股票未來12個月應會延續上漲動能，原因是需求穩健、獲利將持續上修。受美中科技戰升溫、以及中東地緣政治緊張的影響，台積電在台灣掛牌的股票今年來累計小跌0.2%，台達電同期也挫跌3.1%。

AI類股正迅速成為推升亞洲股市的重要動力，受到對於自動化和生成式AI技術的強勁內需支撐。彭博亞洲半導體指數今年來已上漲超過12%，表現優於整體亞洲股市指數，而大型科技企業對AI記憶體晶片維持需求，也可能帶動進一步漲勢。

相較下，小摩對於非AI類股的前景則較為保守，包括個人電腦（PC）製造商、智慧手機及消費性電子產品製造商。小摩的報告說，隨著中國大陸消費補貼效應逐漸消退，這些公司的獲利可能仍面臨下修壓力。

台達電 台積電 AI

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