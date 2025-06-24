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就市論勢／AI 供應鏈 百花齊放
盤勢分析
台股昨（24）日展現驚人氣勢，加權指數最終大漲456點，以22,188點強勢姿態作收，成交量放大至4,016億元，為市場注入一劑強心針。
推動這波漲勢核心動能，無疑是AI產業。AI供應鏈的卓越表現已成為市場共識，並已轉化為企業實質營收貢獻。展望未來，隨輝達GB200於第2季開始出貨，以及市場引頸期盼的次世代GB300平台預計下半年接力量產，這股AI巨浪將持續擴散。
市場預期，供應鏈中關鍵如散熱模組、伺服器導軌、高階電源供應器、銅箔基板（CCL）到系統組裝等，需求將迎來新一波高峰。並帶動半導體設備、半導體工程、光通訊，甚至是電力設備等族群輪動，形成百花齊放健康格局。
投資建議
考量到台積電（2330）對指數的巨大影響力，投資人目光不妨從中延伸，發掘其他營運狀況良好、體質穩健的績優大型股。
此外，第2季表現相對失落的傳產類股，或許正醞釀谷底翻身機會。
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