快訊

賴清德宣講透過選舉罷免打掉雜質 藍白轟總統失格

聽新聞
0:00 / 0:00

證交所推廣金融零信任 回響熱

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

臺灣證券交易所昨（24）日舉辦「推動證券商導入金融零信任說明會-設備管理」，共計110多位證券業者辦理金融零信任架構專責單位主管與承辦人參加，並獲得熱烈回響。

為推動證券商導入零信任架構，此次會議主題以設備管理為主軸，首先設備合規具有效盤點且可唯一識別納管設備機制，並對其安全要求有判斷及應處機制。

此次會議提及信賴平台模組（Trust platform module），可將用戶的關鍵資訊儲存在獨立的記憶體中，確保軟體及系統在受到攻擊時不會影響到用戶的關鍵資訊。

其次，納管設備需進行合規性檢測以確保設備符合安全和管理標準，而弱點管理機制來檢查是否更新或存在資安漏洞，並對設備活動具有整合或收容事件日誌，建立定期審查及異常行為偵測、告警及回應機制；最後，內外部設備防護管控措施標準應一致且可依資安政策快速調適。

此次說明會意在鼓勵證券市場證券業者零信任導入過程中，設備可能成為攻擊者的入口，因此保障連線設備的合規和安全性。

資安 證券商 納管

延伸閱讀

證交所舉辦推動證券商導入金融零信任說明會 110多人參與

友訊 資安接單報捷

打造智能資安防線 Janus自動化網路控管技術

前凸後翹！《劍星》伊芙「扶他」模組現身 尺寸只有大和更大

相關新聞

台股法人同買報復性大漲 收復半年線、22,000點等五關卡

台股在美國總統川普宣布以色列、伊朗將停火，為期12天戰爭有望結束下，昨（24）日三大法人共買超340億元，指數報復性大漲...

小摩：亞洲科技股再漲20% 點名台積、台達電可牢牢抱住

摩根大通（小摩）分析師團隊表示，在AI強勁動能帶動下，亞洲科技股今年有望再上漲15%至20%，漲勢甚至能持續12個月，台...

資金簇擁 台股18千金再現

台股昨（24）日強漲，千金股俱樂部熱鬧滾滾，AES-KY勁揚65元，終場重返千元大關收在1,020元，帶動大盤再現18千...

IC設計、PCB 題材燒

台股昨（24）日拜避險情緒降溫，收復22,000點，盤面題材股積極表態，廣宇（2328）、信驊等IC設計與印刷電路板（P...

就市論勢／AI 供應鏈 百花齊放

台股昨（24）日展現驚人氣勢，加權指數最終大漲456點，以22,188點強勢姿態作收，成交量放大至4,016億元，為市場注入一劑強心針。

集保打造創新、永續引擎

集保結算所昨（24）日召開2025年度股東常會，通過每股配發6元股利；會後隨即召開董事會，全體董事一致推選林丙輝續任董事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。