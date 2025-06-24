證交所挖掘新創獨角獸

臺灣證券交易所昨（24）日宣布，為展現臺灣創新板（tib）代表的未來價值，推出以「獨角獸」為主角設計的LINE貼圖，邀請投資人一起用貼圖挺創新，參加貼圖留言抽獎活動，有機會獲得LINE POINTS 500點即享券。

證交所表示，此活動以「發掘下一個獨角獸」為主軸，自6月24日起至7月24日熱烈展開，傳遞「創新，讓未來顯現；登板，讓世界看見」核心理念。

LINE貼圖設計融合活潑表情與獨角獸角色，色彩亮眼、可愛又有戲，讓投資人可於日常對話中自然「貼」出創新精神。圖案內容涵蓋各種情緒表達，從打招呼、讚美到加油打氣，精準對應各種聊天情境，既實用又吸睛。

證交所期盼，以創新語言打破框架，翻轉過去對臺灣創新板（tib）的距離感，引發使用與分享熱潮，讓每一次貼圖互動，都是貼出認同、貼出未來的開始。tib象徵創造改變，積極吸引具有成長潛力與改變能力的企業登板發光。