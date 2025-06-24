快訊

賴清德宣講透過選舉罷免打掉雜質 藍白轟總統失格

聽新聞
0:00 / 0:00

證交所挖掘新創獨角獸

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
臺灣創新板獨角獸LINE貼圖首次登場。證交所／提供
臺灣創新板獨角獸LINE貼圖首次登場。證交所／提供

臺灣證券交易所昨（24）日宣布，為展現臺灣創新板（tib）代表的未來價值，推出以「獨角獸」為主角設計的LINE貼圖，邀請投資人一起用貼圖挺創新，參加貼圖留言抽獎活動，有機會獲得LINE POINTS 500點即享券。

證交所表示，此活動以「發掘下一個獨角獸」為主軸，自6月24日起至7月24日熱烈展開，傳遞「創新，讓未來顯現；登板，讓世界看見」核心理念。

LINE貼圖設計融合活潑表情與獨角獸角色，色彩亮眼、可愛又有戲，讓投資人可於日常對話中自然「貼」出創新精神。圖案內容涵蓋各種情緒表達，從打招呼、讚美到加油打氣，精準對應各種聊天情境，既實用又吸睛。

證交所期盼，以創新語言打破框架，翻轉過去對臺灣創新板（tib）的距離感，引發使用與分享熱潮，讓每一次貼圖互動，都是貼出認同、貼出未來的開始。tib象徵創造改變，積極吸引具有成長潛力與改變能力的企業登板發光。

貼圖 LINE

延伸閱讀

證交所舉辦推動證券商導入金融零信任說明會 110多人參與

第三屆「500碗」全民來預測！天天投票抽iPhone 16、LINE POINTS大放送

LINE Pay跨境支付 韓國拓點

證交所教戰企業應變

相關新聞

台股法人同買報復性大漲 收復半年線、22,000點等五關卡

台股在美國總統川普宣布以色列、伊朗將停火，為期12天戰爭有望結束下，昨（24）日三大法人共買超340億元，指數報復性大漲...

小摩：亞洲科技股再漲20% 點名台積、台達電可牢牢抱住

摩根大通（小摩）分析師團隊表示，在AI強勁動能帶動下，亞洲科技股今年有望再上漲15%至20%，漲勢甚至能持續12個月，台...

資金簇擁 台股18千金再現

台股昨（24）日強漲，千金股俱樂部熱鬧滾滾，AES-KY勁揚65元，終場重返千元大關收在1,020元，帶動大盤再現18千...

IC設計、PCB 題材燒

台股昨（24）日拜避險情緒降溫，收復22,000點，盤面題材股積極表態，廣宇（2328）、信驊等IC設計與印刷電路板（P...

就市論勢／AI 供應鏈 百花齊放

台股昨（24）日展現驚人氣勢，加權指數最終大漲456點，以22,188點強勢姿態作收，成交量放大至4,016億元，為市場注入一劑強心針。

集保打造創新、永續引擎

集保結算所昨（24）日召開2025年度股東常會，通過每股配發6元股利；會後隨即召開董事會，全體董事一致推選林丙輝續任董事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。